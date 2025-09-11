高雄上半年房貸數量減逾4成 這區腰斬

水位高貸款難，高雄這幾區核貸量直接腰斬！台灣房屋集團根據聯徵中心資料統計，高雄市今年上半年新增房貸件數為1萬189件，相比去年同期，整體核貸量少了約四成，為自2021年台積電（2330）宣布設廠以來的最低點！

同時，有6個主要行政區，上半年新增房貸件數對比去年同期直接腰斬，其中，苓雅及鼓山兩區，核貸量更大砍逾七成，尤其苓雅區，核貸件數從1,638件直落剩不到400件，直接對折再對折，比腰斬還慘！

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄自台積電設廠效應以來，房市一路宛如火在燒，熱度猛烈，以入榜的幾個核貸量腰斬區，均屬近年供給需求量大的房市熱區，推估去年上半年，部分區域因適逢大量交屋潮，整批房貸送件，因而拉升期間核貸量體，去年下半年開始，銀行嚴守放款天條，財力審核嚴格，又得排隊撥款。

今年4月再加上川普關稅效應，影響政經局勢不穩，置產族信心收斂、買氣退散，甚至部分銀行也出現，暫停非本行整批建案房貸，購屋族貸不了也不想貸，影響整體核貸量縮減。

台灣房屋左營R15加盟店店東黃識頻表示，核貸量下滑最多的苓雅區為市政特區，區內擁有多個機能優渥的成熟商圈，像是三多商圈、文化中心生活圈等，剛需與投資買氣強勁，以往半年核貸量約落在800件左右，去年上半年，主要因三多商圈600戶預售大案「繽海」等案進入交屋期，推高整體核貸量。

對比今年，部分交屋案受限於撥款不順，加上市場因利空連發，整體帶看量冷清清、成交量冷冰冰，就算有喜歡的物件，購屋族在價格及意願上都顯保守，即便簽約後因貸款卡關而解約的案例也不少，綜合因素都讓核貸量縮減更為明顯。

觀察高雄今年上半年平均核貸成數，落在79.01%，比去年同期少了0.74個百分點，貸款利率為2.42%，上升0.27個百分點。

李家妮表示，今年上半年，銀行多採取以價制量，對貸款人的信用審核仍維持一定的風控標準，因此即便好不容易等到貸款，核貸成數與利率條件相對保守，對購屋族來說，自備款與購屋成本負擔更為增加。

然而今年核貸條件不如去年，除了貸款人信用條件，物件屋齡屋況等個別因素也會影響，以苓雅區來說，去年申貸物件有一半以上為3年以內的新屋，今年則約有六成是30年以上的中古老屋，老屋佔比拉高，整體核貸條件相對不如新屋。

近期央行針對新青安首購自住客群，開大房貸水龍頭，加大資金供給力道，為市場添注一道暖流，是否有利帶動下半年觀望買氣回流，仍有待觀察。