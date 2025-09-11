聽新聞
掃拖機器人廣告狂打最強吸力！公平會認定誇大不實
公平會近期對Roborock掃拖機器人的一支廣告影片提出警告，因為這支名為「貢丸滾去哪」的YouTube廣告，因宣稱商品有「10000pa的超強吸力」且「吸力業界最強」，與實際情況不符，違反公平交易法。
公平會表示，這支廣告影片在2024年4月13日上架，但早在幾天前，市場上就已有他牌掃地機器人以12000pa的吸力上市，因此，當廣告宣稱這款掃地機器人吸力「業界最強」時，已經是誇大不實的廣告。
公平會認為，這種誇大的廣告手法會讓消費者對商品的效能產生錯誤的判斷，進而影響購買決定，因此，公平會依據公平交易法第21條第1項規定，對負責製作這支廣告的耀晶電子有限公司予以警告。
公平會提醒所有業者，在製作廣告時務必確保內容真實，並隨時確認所宣稱的效能數據在廣告刊登期間是否仍為業界最佳，以免觸法。
