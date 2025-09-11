圓裕軟板廠展望 無人機市場成長將帶動業績

軟板廠圓裕（6835）表示，具高度研發能力，少量、多樣化、彈性交期的優勢，持續開發產品應用市場，其中應用於無人機的產品已經出貨，隨著無人機市場規模快速成長，預期將為公司增加一大成長引擎。

該公司日前公告8月份合併營收1.83億元，較去年同期減少12.05％；累計1-8月營收16.66億元，年增3.03％。受惠AI應用帶動消費性電子需求，消費性電子產品比重拉升，圓裕今年以來累計營收保持成長態勢，惟客戶端因應美國關稅政策之提前於7月備貨，以及客戶機種世代交替，8月營收略有減少。

圓裕指出，以客製化、高附加價值產品為主，在商用筆電、軍工規、消費性電子、車用電子四大應用產品之外，拓展高頻高速、醫療、高階商用等利基市場，增添營運成長動能。

公司配合國際大廠開發NB、手機、工規手持裝置等產品，高頻高速實驗室提供客戶產品前期研發設計至生產的一站式服務，除了深化客戶關係，更有利公司爭取更多產品訂單；在原有布局的醫療客戶之外，圓裕亦透過美西代理商開發美國醫療產品、高階商用專案，迅速擴展圓裕醫療應用產品。