快訊

2025國際半導體展／億光電子聚焦第三類半導體 解鎖高效能應用新紀元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
億光電子於2025國際半導體展SEMICON中盛大展出旗下第三類半導體產品系列。億光電子/提供
億光電子於2025國際半導體展SEMICON中盛大展出旗下第三類半導體產品系列。億光電子/提供

億光電子（2393）將於2025 SEMICON國際半導體展中盛大展出旗下第三類半導體產品系列，全面呈現其在碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）等新世代材料上的研發成果與市場策略，期望以「更具競爭力的價格、更快的交期與更優質的服務」三大核心優勢，為全球客戶帶來高性價比的半導體解決方案。

第三類半導體因具備高功率、高頻率與高效率的特性，成為次世代電力與高速元件的關鍵。億光電子憑藉多年光電與材料技術的累積，已成功整合上中下游供應鏈，並建立具成本優勢的自製與外包混合製造策略，不僅有效壓低生產成本，也縮短從開發到量產的交期。

一、具競爭力的價格，來自效率與整合

億光在供應鏈整合與生產彈性上的佈局，使我們能夠提供市場上更具價格競爭力的解決方案，協助客戶降低整體BOM成本，同時維持產品性能與可靠性。

二、優質服務品質，從設計協同到交付

億光深耕B2B服務經驗，提供客戶從設計諮詢、樣品測試、量產導入到售後技術支援的完整服務流程。針對第三類半導體，億光也建立了快速反應技術支持團隊，協助客戶更快解決應用端問題，提升開案效率。

三、快速交期，靈活應對市場需求

面對快速變動的市場需求，億光以模組化產品設計與彈性排產機制為基礎，確保交期具備高度彈性與可靠性，有效協助客戶縮短產品上市時間（Time to Market）。

四、應用場景擴大至消費性電子

雖以工控與電源系統為主要起點，億光第三類半導體解決方案也正積極擴展至消費性電子領域，包含快充、家電、車用電子與新興穿戴裝置等應用。這些應用需更高能效與體積最小化的方案，正是第三類半導體的強項。

2025國際半導體SEMICON將於即日起至9月12日在南港展覽館舉行，誠摯邀請業界專業人士及合作夥伴蒞臨南港展覽館2館Q5852展位，了解億光在第三類半導體領域的最新產品及應用方案。

展覽名稱：2025國際半導體SEMICON

日期：2025/9/10-9/12

時間：10:00-17:00 (9/12 10:00至16:00)

地點：南港展覽館 – 台北，台灣

攤位號：Q5852 (二館一樓)

億光 半導體

