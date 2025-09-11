安馳8月業績創歷史新高 股價衝至78.6元

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

受惠於AI伺服器訂單增加，通路商安馳（3528）的8月業績創歷史新高，11日早盤股價最高衝至78.6元。

安馳8月合併營收為8.4億元，年增81.2%，月增13.2%，登上歷史新高，主要是受惠AI伺服器訂單增加，以及各代理線產品組合持續優化，包括AMD、ADI、Qorvo等主要代理線出貨動能增強。

安馳累計前八月合併營收為52.09億元，年增48.9%。該公司預期，隨著AI應用範圍持續拓寬，以及半導體、工控、ATE測試設備等市場需求回溫，下半年營收可望維持穩健成長。

在代理線方面，安馳ADI代理線8月銷售有明顯幅度增長，主要受益於AI伺服器相關產品出貨量提升，以及原廠轉單效益顯現；AMD代理線則受惠於自動化半導體測試設備需求穩定成長，與工具機設備需求回溫，推升訂單出貨量；Mini-Circuits出貨量也隨網通及RF測試需求持續上升。

安馳表示，隨著AI伺服器應用快速成長，以及CoWoS先進封裝需求持續增加，帶動如測試設備、水冷系統、電源管理，高速運算、高速傳輸等應用需求同步放量。

另外包含5G、無人機與低軌衛星在內的通訊設備市場也維持強勁需求，挹注產品代理線訂單能見度持續良好。另外，以政府公告2026年在國防航太預算大幅增加來看，國防應用相關產品訂單成長動可望繼續增強。

