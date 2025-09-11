3年砸3億元開發熱像夜視三光模組 晶瑞光電搶進無人機戰局

光學元件製造商晶瑞光（6787）是台灣最大濾光片供應商，10日國際半導體展發表最新結合紅外線熱像模組、彩色夜視模組及雷射測距的「三光相機模組」，搶吃無人機、智慧無人載具、智慧監控系統市場，董事長鄒正興表示，今年底目標完成客戶認證，並搶進四大超商之一客戶合作案。

晶瑞光學原本是具鍍膜技術的光學元件廠商，3年前整合半導體黃光製程及鍍膜的多頻分光技術，生產多頻分光感測元件，打造出能更清晰地分析物品和行為，提升分析準確性的感測元件，並以此技術整合感測器（sensor）與鏡頭，開發紅外線熱像模組及彩色夜視模組。

整合雷射測距光學模組，晶瑞光打造的三光相機模組，價位從3萬元到12萬元不等，針對中階無人機也可以提供二光相機模組，以應對不同規格和價位的無人機需求。

跟其他三光鏡頭模組同業相比，晶瑞光電是少數投資具備黃光製程的業者，自行開發感測晶片，故初期投資成本也比同業高，鄒政興表示，但自有晶片的優勢在於一旦規模放大，將比同業更具備優勢，其次在光學設計的技術及影像的分析能力上都能有更精準掌握，但過去三年投資金額也超過3億元。

晶瑞光結合半導體黃光製程與光學鍍膜技術，開發應用於智慧手機、遊戲機、智慧物流、無人機、醫療照護領域的光譜感測晶片與濾光片，2025年受惠手機客戶的濾光片需求（可見光與紅外線光、TOF濾光片）大增，晶瑞光今年業績持續成長，8月更創同期新高，其次在電動車光達及AI機器人視覺應用上也有顯著成長。

至於2026年，鄒政興表示三光相機模組的業績貢獻會是最大動能，其中無人機最快可以展現效益，目前主要客戶以台灣無人機組裝廠為客戶，提供高階到三光模組，他預估客戶認證預計今年底完成，而透過台灣無人機國家隊，他目標爭取美國、泰國、台灣國防部及歐洲訂單，預估今年底前先完成系統廠驗證，終端客戶仍在規格制訂中。

而第二大應用會是智慧監控系統，主要是將客戶現有監控系統的升級，可應用於防竊、人員行為管理、異常監控等。潛在客戶包括四大超商之一，目前正在洽談中，而由於有夜視功能，也有客戶洽談倉儲的火災預警系統，透過紅外熱像儀案主可以提早發現熱源，應用於倉儲、物流中心、工廠的安全管理，鄒政興坦言這是客戶主動提出的委任新業務。

第三個應用則是智慧無人載具，未來、無人艇、自駕車、協作型機器人等，實際上，目前也已間接打入中國大陸機器人供應鏈。

布局AI軟體市場，晶瑞光成立子公司晶芯光電，投入1. AI算力管理軟體（應用於數據中心，提供比博通更強的算力切片與分配功能），讓企業客戶更有效利用伺服器效能，比現在50-60%利用率更高，今年12月開發完成。2. 智慧監控系統做門市防竊、人員管理、異常偵測等，也預計今年12月開發完成，他透露第一個客戶可能是四大超商之一。3. 機器人行動軟體，主要是機器人的移動控制，連接其視覺與大腦。