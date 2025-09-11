換機潮 外資看旺蘋果供應鏈

外資圈在蘋果發表新機後陸續發出最新報告，普遍按讚。摩根大通（小摩）上調下半年iPhone 17預估出貨量至9,400萬支，高盛與摩根士丹利（大摩）均樂觀看待將帶動換機潮需求，唱旺台積電（2330）、大立光、鴻海等台系供應鏈。

大摩科技硬體下游主管施曉娟認為，iPhone 17系列亮點，包括四款機型都搭載1,800萬畫素Center Stage前鏡頭、Pro系列後置三鏡頭全數升級為4800萬畫素。

儘管此次 Apple Intelligence 並未有重大突破性發表，不過由於定價穩定，搭配明顯升級的鏡頭、散熱設計與機身結構，施曉娟預期仍有望推動換機需求，並預估今年下半年 iPhone 17總出貨量約8,000萬至8,500萬支。

台廠供應鏈方面，大立光是相機鏡頭供應商、奇鋐為均熱板供應商、鴻海旗下的工業富聯（FII）是iPhone 17 Pro系列唯一金屬機殼供應商，預期都將成為主要受惠廠，均給予「優於大盤」評等。

小摩科技產業分析師楊維倫則上調下半年iPhone 17預估出貨量至9,400萬支，較先前估計值8,500萬支調升10.6%。同時，楊維倫認為，中國大陸可能取消eSIM禁令，有助iPhone Air在大陸銷售。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱也正面看待這次iPhone 17外觀與規格改款，如處理器、鏡頭、散熱、螢幕等，並認為將推動換機潮需求，進而帶動總出貨量成長。後續重點，在於觀察新品開賣後的初期銷售回饋。