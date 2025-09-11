換機潮 外資看旺蘋果供應鏈

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

外資圈在蘋果發表新機後陸續發出最新報告，普遍按讚。摩根大通（小摩）上調下半年iPhone 17預估出貨量至9,400萬支，高盛與摩根士丹利（大摩）均樂觀看待將帶動換機潮需求，唱旺台積電（2330）、大立光、鴻海等台系供應鏈。

大摩科技硬體下游主管施曉娟認為，iPhone 17系列亮點，包括四款機型都搭載1,800萬畫素Center Stage前鏡頭、Pro系列後置三鏡頭全數升級為4800萬畫素。

儘管此次 Apple Intelligence 並未有重大突破性發表，不過由於定價穩定，搭配明顯升級的鏡頭、散熱設計與機身結構，施曉娟預期仍有望推動換機需求，並預估今年下半年 iPhone 17總出貨量約8,000萬至8,500萬支。

台廠供應鏈方面，大立光是相機鏡頭供應商、奇鋐為均熱板供應商、鴻海旗下的工業富聯（FII）是iPhone 17 Pro系列唯一金屬機殼供應商，預期都將成為主要受惠廠，均給予「優於大盤」評等。

小摩科技產業分析師楊維倫則上調下半年iPhone 17預估出貨量至9,400萬支，較先前估計值8,500萬支調升10.6%。同時，楊維倫認為，中國大陸可能取消eSIM禁令，有助iPhone Air在大陸銷售。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱也正面看待這次iPhone 17外觀與規格改款，如處理器、鏡頭、散熱、螢幕等，並認為將推動換機潮需求，進而帶動總出貨量成長。後續重點，在於觀察新品開賣後的初期銷售回饋。

iPhone 貨量 三鏡頭

延伸閱讀

iPhone 17系列怎麼選？專家直指「這款最超值」：容量加倍價格不變

「加班到飛起」鄭州富士康iPhone 17產線近全滿 20萬人兩班制趕工

蘋果iPhone Air史上最薄具全天續航力 掀輕薄化風潮

一點都不「入門」！iPhone 17功能大進化 成最誘人新機？

相關新聞

SEMI全球主席：台灣是世界半導體中心

國際半導體展SEMICON Taiwan昨天開幕，國際半導體產業協會（ＳＥＭＩ）全球總裁暨執行長馬諾查（Ajit Man...

蘋果四款新iPhone來了 台積、大立光等蘋概受惠

蘋果台北時間昨（10）日凌晨舉行秋季新品發表會，端出四款iPhone新機、最新無線耳機AirPods Pro 3及三款新...

「蘋果鏈」衝鋒 鴻海20萬人趕工 確保如期交貨

蘋果昨（10）日推出四款新iPhone，點燃大陸「蘋果鏈」旺季效應。陸媒報導，鴻海集團旗下富士康鄭州港區全速運轉，近20...

矽谷「晶片大神」：未來美國人花錢不買車 改買機器人

過去陸續服務於特斯拉（Tesla）與超微（AMD）負責核心業務，被譽為矽谷「晶片大神」之稱的Tenstorrent執行長...

卓揆談AI新十大建設 聚焦矽光子量子科技

行政院長卓榮泰昨（10）日指出，AI浪潮正帶來新一波工業革命，台灣半導體產業去年產值已達5.3兆元，將挑戰6兆元大關，在...

環球晶開發方形 SiC 晶圓

台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2025）昨（10）日盛大登場，半導體矽晶圓廠環球晶（6488）董事長徐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。