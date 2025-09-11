聽新聞
0:00 / 0:00

「蘋果鏈」衝鋒 鴻海20萬人趕工 確保如期交貨

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
鴻海。聯合報系資料照
鴻海。聯合報系資料照

蘋果昨（10）日推出四款新iPhone，點燃大陸「蘋果鏈」旺季效應。陸媒報導，鴻海（2317）集團旗下富士康鄭州港區全速運轉，近20萬工人兩班制投入生產，並持續擴大招工；蘋果玻璃背殼及高導熱鋁合金中框供應商藍思科技強調，下半年起已為大客戶新品加班加點安排生產；其他供應鏈同樣拉高產能，確保如期交貨。

蘋果這次推出iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max等四款新機。界面新聞報導，在此之前，富士康鄭州港區已進入iPhone 17系列量產爬坡期，廠區用工需求持續上升，近20萬名工人實行兩班制趕工，產線稼動率達八到九成。

報導稱，由於人力需求旺盛，「返費工」（指完成約定工期能取得額外獎金）與「小時工」成為主要來源。今年「返工費」波動明顯，從6月底約人民幣4,800元（約新台幣20,544元）一路上升，8月達最高點近9,800元（約新台幣41,944元），9月初再回至9,000元（約新台幣38,520元）左右，反映臨時工需求迫切。

有人力仲介稱，今年招工數量高於去年，部分時段「一天都能進幾萬人」。其中，返費工族群為勞動力主力，完成工期可領額外返費。

iPhone 新台幣

延伸閱讀

外資買超476億元「創史上第12大」 大買5檔熱門台股ETF、鴻海

杜金龍看台股：台積電續強、鴻海200元可分批！年底挑戰2.8萬點、9月魔咒不在

iPhone 17系列怎麼選？專家直指「這款最超值」：容量加倍價格不變

「加班到飛起」鄭州富士康iPhone 17產線近全滿 20萬人兩班制趕工

相關新聞

SEMI全球主席：台灣是世界半導體中心

國際半導體展SEMICON Taiwan昨天開幕，國際半導體產業協會（ＳＥＭＩ）全球總裁暨執行長馬諾查（Ajit Man...

蘋果四款新iPhone來了 台積、大立光等蘋概受惠

蘋果台北時間昨（10）日凌晨舉行秋季新品發表會，端出四款iPhone新機、最新無線耳機AirPods Pro 3及三款新...

「蘋果鏈」衝鋒 鴻海20萬人趕工 確保如期交貨

蘋果昨（10）日推出四款新iPhone，點燃大陸「蘋果鏈」旺季效應。陸媒報導，鴻海集團旗下富士康鄭州港區全速運轉，近20...

矽谷「晶片大神」：未來美國人花錢不買車 改買機器人

過去陸續服務於特斯拉（Tesla）與超微（AMD）負責核心業務，被譽為矽谷「晶片大神」之稱的Tenstorrent執行長...

卓揆談AI新十大建設 聚焦矽光子量子科技

行政院長卓榮泰昨（10）日指出，AI浪潮正帶來新一波工業革命，台灣半導體產業去年產值已達5.3兆元，將挑戰6兆元大關，在...

環球晶開發方形 SiC 晶圓

台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2025）昨（10）日盛大登場，半導體矽晶圓廠環球晶（6488）董事長徐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。