「蘋果鏈」衝鋒 鴻海20萬人趕工 確保如期交貨
蘋果昨（10）日推出四款新iPhone，點燃大陸「蘋果鏈」旺季效應。陸媒報導，鴻海（2317）集團旗下富士康鄭州港區全速運轉，近20萬工人兩班制投入生產，並持續擴大招工；蘋果玻璃背殼及高導熱鋁合金中框供應商藍思科技強調，下半年起已為大客戶新品加班加點安排生產；其他供應鏈同樣拉高產能，確保如期交貨。
蘋果這次推出iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max等四款新機。界面新聞報導，在此之前，富士康鄭州港區已進入iPhone 17系列量產爬坡期，廠區用工需求持續上升，近20萬名工人實行兩班制趕工，產線稼動率達八到九成。
報導稱，由於人力需求旺盛，「返費工」（指完成約定工期能取得額外獎金）與「小時工」成為主要來源。今年「返工費」波動明顯，從6月底約人民幣4,800元（約新台幣20,544元）一路上升，8月達最高點近9,800元（約新台幣41,944元），9月初再回至9,000元（約新台幣38,520元）左右，反映臨時工需求迫切。
有人力仲介稱，今年招工數量高於去年，部分時段「一天都能進幾萬人」。其中，返費工族群為勞動力主力，完成工期可領額外返費。
