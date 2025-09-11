新iPhone照相變強 搭載Center Stage前置鏡頭 鏡頭雙雄沾光

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
蘋果四款新iPhone亮相，除了售價普遍「凍漲」，「照相功能更強大」更是新機一大亮點。美聯社
蘋果四款新iPhone亮相，除了售價普遍「凍漲」，「照相功能更強大」更是新機一大亮點。美聯社

蘋果四款新iPhone亮相， 除了售價普遍「凍漲」，「照相功能更強大」更是新機一大亮點，尤其搭載全新設計的Center Stage前置鏡頭，並首度採用1,800萬畫素方形感測器，讓使用者無需旋轉手機，就能直接拍攝橫向自拍照，大立光（3008）、玉晶光為新機主力鏡頭供應商，受惠大，同聲看旺下半年。

依新機鏡頭規格，iPhone 17的前鏡頭由1,200萬畫素升級為1,800萬畫素，後置主相機鏡頭搭載三顆4,800萬畫素的廣角鏡頭、超廣角鏡頭與望遠鏡頭。依鏡片數來看，主鏡頭廣角鏡頭維持7P(七片塑膠鏡片)設計、超廣角為5P設計，望遠鏡頭維持1G3P（一片玻璃鏡片＋三片塑膠鏡片）。

此次新機首度推出Center Stage前置鏡頭，不僅感測器面積增大，並首度採用正方形感測器，全新的人物拍照居中功能，可利用AI自動拓寬取景範圍，提升自拍效果。據了解，Center Stage前置鏡頭主要關鍵在於蘋果的軟體設計，提高拍攝的成像效果。

受惠新機鋪貨潮啟動，大立光預期，9月拉貨動能比8月好。玉晶光認為，第3季進入傳統旺季，依客戶釋出訂單展望，下半年訂單量比去年同期多，看好旺季效應。

鏡頭 廣角

延伸閱讀

蘇澳台9線測速照相取締已逾6千件！暫居宜蘭年度「測速王」

新北建置聲音地圖 揭新北寧靜區

傳統成功模式面臨挑戰 台灣工具機業怎突圍？新代董座蔡尤鏗這樣說

大立光、玉晶光 小摩按讚

相關新聞

SEMI全球主席：台灣是世界半導體中心

國際半導體展SEMICON Taiwan昨天開幕，國際半導體產業協會（ＳＥＭＩ）全球總裁暨執行長馬諾查（Ajit Man...

蘋果四款新iPhone來了 台積、大立光等蘋概受惠

蘋果台北時間昨（10）日凌晨舉行秋季新品發表會，端出四款iPhone新機、最新無線耳機AirPods Pro 3及三款新...

「蘋果鏈」衝鋒 鴻海20萬人趕工 確保如期交貨

蘋果昨（10）日推出四款新iPhone，點燃大陸「蘋果鏈」旺季效應。陸媒報導，鴻海集團旗下富士康鄭州港區全速運轉，近20...

矽谷「晶片大神」：未來美國人花錢不買車 改買機器人

過去陸續服務於特斯拉（Tesla）與超微（AMD）負責核心業務，被譽為矽谷「晶片大神」之稱的Tenstorrent執行長...

卓揆談AI新十大建設 聚焦矽光子量子科技

行政院長卓榮泰昨（10）日指出，AI浪潮正帶來新一波工業革命，台灣半導體產業去年產值已達5.3兆元，將挑戰6兆元大關，在...

環球晶開發方形 SiC 晶圓

台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2025）昨（10）日盛大登場，半導體矽晶圓廠環球晶（6488）董事長徐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。