新iPhone照相變強 搭載Center Stage前置鏡頭 鏡頭雙雄沾光

蘋果四款新iPhone亮相， 除了售價普遍「凍漲」，「照相功能更強大」更是新機一大亮點，尤其搭載全新設計的Center Stage前置鏡頭，並首度採用1,800萬畫素方形感測器，讓使用者無需旋轉手機，就能直接拍攝橫向自拍照，大立光（3008）、玉晶光為新機主力鏡頭供應商，受惠大，同聲看旺下半年。

依新機鏡頭規格，iPhone 17的前鏡頭由1,200萬畫素升級為1,800萬畫素，後置主相機鏡頭搭載三顆4,800萬畫素的廣角鏡頭、超廣角鏡頭與望遠鏡頭。依鏡片數來看，主鏡頭廣角鏡頭維持7P(七片塑膠鏡片)設計、超廣角為5P設計，望遠鏡頭維持1G3P（一片玻璃鏡片＋三片塑膠鏡片）。

此次新機首度推出Center Stage前置鏡頭，不僅感測器面積增大，並首度採用正方形感測器，全新的人物拍照居中功能，可利用AI自動拓寬取景範圍，提升自拍效果。據了解，Center Stage前置鏡頭主要關鍵在於蘋果的軟體設計，提高拍攝的成像效果。

受惠新機鋪貨潮啟動，大立光預期，9月拉貨動能比8月好。玉晶光認為，第3季進入傳統旺季，依客戶釋出訂單展望，下半年訂單量比去年同期多，看好旺季效應。