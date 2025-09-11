聽新聞
蘋果四款新iPhone來了 台積、大立光等蘋概受惠

經濟日報／ 編譯陳律安湯淑君、記者陳昱翔／綜合報導
蘋果新品發表會登場，執行長庫克手握iPhone 17 Pro(左)和iPhone Air(右)兩款新手機亮相。歐新社
蘋果新品發表會登場，執行長庫克手握iPhone 17 Pro(左)和iPhone Air(右)兩款新手機亮相。歐新社

蘋果台北時間昨（10）日凌晨舉行秋季新品發表會，端出四款iPhone新機、最新無線耳機AirPods Pro 3及三款新Apple Watch。

其中，iPhone 17系列新機硬體規格全面升級，僅Pro款入門價調升100美元，其餘全部凍漲，並如預期推出「地表最薄智慧手機」Air，引爆話題。供應鏈透露，鴻海（2317）囊括六成iPhone 17系列新機代工大單，成為蘋果這波新品最大贏家，台積電、大立光也是關鍵供應鏈，同步沾光。

蘋果新品一覽

蘋果官網公告，iPhone 17系列將於台北時間12日晚間8時開放預購，19日首波開賣。蘋果發布一系列新品後股價跌1.5%，周三早盤跌2.9%分析師指出，這可能是在反映新機價格普遍維持不變，顯示蘋果打算自行吸收川普2.0的關稅成本，市場擔憂可能傷害獲利的疑慮。

蘋果執行長庫克在發表會開場時特別指出，「設計」是蘋果一切工作的核心，也是公司業務發展的基石，「設計」不僅是外觀或感覺，也關乎產品如何運作，打造創新的設計，正是蘋果的企業精神，而全新的產品線勢必會為市場帶來更多驚喜。

此次蘋果共推出iPhone 17、iPhone Air 、iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max等四款新機，起售價方面，iPhone 17為799美元，iPhone Air為999美元，iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max各為1,099美元、1,199美元。

其中，iPhone 17為本次系列平價版機種，共有薰衣草紫、霧藍、黑、白、鼠尾草綠等五種顏色，螢幕尺寸升級為6.3吋，螢幕更新率也升級為120Hz的ProMotin技術，並搭載A19晶片，螢幕採用超瓷晶盾，抗刮力提升三倍。

iPhone Air則是「地表最薄智慧機」，機身最薄處僅5.6mm，比三星Galaxy S25 Edge的5.8mm還薄，螢幕6.5吋，螢幕更新率同樣達到120Hz，並搭載旗艦機專屬的A19 Pro晶片。

iPhone Air採用蘋果稱之為「太空級」的鈦金屬框架，共有黑、白、金、天藍四種顏色，搭載單鏡頭，其輕薄的絕佳手感，被蘋果在發表會中定義為「握在手中，感覺若有似無」，該機種被視為蘋果今年創新產品之一。

高階機種方面，iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max意外只有銀色、藏藍色、宇宙橙三色可選，兩者差異僅螢幕大小，前者為6.3吋，後者為6.9吋，均搭載A19 Pro晶片，正面螢幕為超瓷晶盾2面板，擁有三倍抗刮能力，背蓋下半部為超瓷晶盾，抗裂能力增四倍。

