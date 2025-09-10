半導體展登場 工具機業者商機可期

經濟日報／ 記者宋健生／台北報導

台北國際半導體展登場，國際大廠紛紛來台尋找合作伙伴，工具機暨零組件業者精銳盡出，包括東台（4526）、高鋒、迅得、亞崴、程泰及上銀、大銀、進典等，都陸續接獲國內外客戶洽詢合作機會，後續接單商機可期。

台灣機械公會表示，今年機械公會的工具機及零組件會員廠商，參展的就有100多家，其中透過公會報名參展的23家，顯示越來越多業者投入半導體市場，而今年展會人氣十足，首日觀展人數也比去年至少增加三成以上。

上銀集團作為全球精密傳動與智慧製造的領導品牌，全面佈局半導體高階設備應用，涵蓋自動化晶圓移載模組，並搭配大銀超薄型直驅馬達、模組化奈米定位平台與驅動控制系統，引領半導體產業在晶圓檢測與製程量測方面持續創新。

大銀執行副總游凱勝表示，昨天就有三組國內半導體設備及終端用戶大廠到展場洽詢合作機會，今天預計有一家德國廠及三家國內廠商，明天則有韓國、新加坡、日本及中國大陸的客戶要來攤位參觀。

和大集團旗下高鋒攜手和大芯，共同展示第一台「CoWoS先進封裝檢測設備」，正式宣告集團進軍半導體產業，而新產品預計明年第2季接單生產，搶攻封裝測試設備3,000億元市場商機。

這款先進封裝檢測設備，已陸續向京元電等封裝大廠完成送樣測試前對接，昨天除了京元電、華泰、群聯之外，日本歐姆龍集團（OMRON）、美商泰瑞達（Teradyne）等高階主管都到攤位參觀，後續不排除有進一步合作計畫。

上銀 半導體

延伸閱讀

日月光投控8月營收創同期次高 AI先進封裝助攻

台積先進封裝 極速擴張…強調「客戶追著非常緊」

3DIC先進封裝聯盟成軍 台積、日月光帶頭…強化在地供應鏈韌性

台積電先進封裝商機爆發 關鍵設備廠出貨喊衝

相關新聞

SEMI全球主席：台灣是世界半導體中心

國際半導體展SEMICON Taiwan昨天開幕，國際半導體產業協會（ＳＥＭＩ）全球總裁暨執行長馬諾查（Ajit Man...

蘋果四款新iPhone來了 台積、大立光等蘋概受惠

蘋果台北時間昨（10）日凌晨舉行秋季新品發表會，端出四款iPhone新機、最新無線耳機AirPods Pro 3及三款新...

「蘋果鏈」衝鋒 鴻海20萬人趕工 確保如期交貨

蘋果昨（10）日推出四款新iPhone，點燃大陸「蘋果鏈」旺季效應。陸媒報導，鴻海集團旗下富士康鄭州港區全速運轉，近20...

矽谷「晶片大神」：未來美國人花錢不買車 改買機器人

過去陸續服務於特斯拉（Tesla）與超微（AMD）負責核心業務，被譽為矽谷「晶片大神」之稱的Tenstorrent執行長...

卓揆談AI新十大建設 聚焦矽光子量子科技

行政院長卓榮泰昨（10）日指出，AI浪潮正帶來新一波工業革命，台灣半導體產業去年產值已達5.3兆元，將挑戰6兆元大關，在...

環球晶開發方形 SiC 晶圓

台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2025）昨（10）日盛大登場，半導體矽晶圓廠環球晶（6488）董事長徐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。