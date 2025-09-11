卓揆談AI新十大建設 聚焦矽光子量子科技

經濟日報／ 記者余弦妙鐘惠玲／台北報導

行政院長卓榮泰昨（10）日指出，AI浪潮正帶來新一波工業革命，台灣半導體產業去年產值已達5.3兆元，將挑戰6兆元大關，在關鍵技術方面，不僅要讓台灣矽光子成為全球重要角色，也要發展量子科技。

卓榮泰昨日出席「SEMICON Taiwan 2025國際半導體展」開幕典禮並致詞，他表示，明年中央政府總預算編列逾300億元推動「AI新十大建設」，未來將聚焦矽光子、量子科技等關鍵技術，並強化AI無人機、智慧機器人及無人載具的研發。

卓榮泰表示，AI新十大建設是政府的重要政策，將帶動兩大終極目標。一是推動全國智慧製造產業大躍進，進而帶動所有產業發展；二是建構「全民智慧生活圈」，讓國人享受科技帶來的便利，實現「創新驅動、普惠大眾」。

談及關稅，卓榮泰表示，全球正面臨關稅新秩序談判，台灣進程因「232條款」而較為複雜，導致協商速度偏慢。但基於台美長期合作與台灣在全球的重要地位，我方已受到更多重視，希望最終能獲得合理待遇。

SEMICON Taiwan 2025國際半導體展於昨日開幕，共超過1,200家國內外企業參展，使用約4,100個攤位，觀展總人數預期將上看10萬人，再創新高。

今年SEMICON Taiwan適逢30周年，主辦單位國際半導體產業協會（SEMI）指出，這次升級為國際半導體周，會舉行約25個論壇，還設有多達17個國家館。

卓揆談AI新十大建設 聚焦矽光子量子科技

