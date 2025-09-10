和大秀先進封裝檢測設備 新品明年Q2接單

國際半導體展昨（10）日登場，和大（1536）集團總裁沈國榮首度談「集團轉型」，強調和大集團將從「本業延伸」跨入半導體（設備）、機器人、無人機等，打造集團四隻腳，未來製造重心則將台美並重。

沈國榮昨日親征並督陣，主導旗下高鋒、和大芯共同展示第一台「CoWoS先進封裝檢測設備」，正式宣告集團進軍半導體產業，而新產品預計明年第2季接單生產，搶攻封裝測試設備3,000億元市場商機。

沈國榮指出，電動車、機車都被大陸車廠碾壓，和大集團積極轉型，藉由跨入半導體（設備）、機器人、無人機等，並將在美國設廠，預計2027年開始量產。在多元發展下，可望突破目前的局勢。

在轉型的規劃與看法方面，沈國榮表示，面對目前產業的變局，大陸比亞迪強勢碾壓其他電動車廠，特斯拉為和大的重要客戶，和大也必須積極轉型。

策略上，和大集團目前採取三大進路，沈國榮指出，一個是多角化發展，從原有的基礎切入半導體封裝測試設備，其中的ATC主動溫控器甚至已經出貨。

其二、是切入機器人的市場，目前確定的就有三個重要客戶，其中D公司及K公司已開始試樣，T公司報價中。預計2026年可開始量產出貨，展望2026年營運可望迎來爆發成長。其中，幫機器人「減重」現在是顯學，也是集團關係企業邦泰正在開發的PEEK新材料可以應用的地方，正加緊腳步推進中。

其三、無人機方面，和大集團入主邦泰之後，啟動大轉型計畫，沈國榮表示，邦泰將以既有技術利基，除了鞏固汽車、運動產業市場之外，未來也全力切入無人載具（國防用無人機、無人艇），搶攻國防部500億元標案大單，及機器人產業領域。

沈國榮透露，目前已經與國際以及國內無人載具供應鏈聯盟洽談合作，未來將會鎖定無人機、無人艇的機體、艇身、螺旋槳等複材產品，展開合作研發及生產，積極搶攻全球國防軍工產業商機。

至於製造基地，應客戶之邀前往美國設廠，將在水牛城購置現有廠房的方式設產線，初期設置的四條產線已確定滿單，後續再看其他車廠的要求。原本在新墨西哥州所購土地則作為物流倉庫，由兩地供應美國各家客戶的需求。未來，台美都會是和大集團重要的製造基地。