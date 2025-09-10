大師擘劃藍圖 描繪半導體版圖

三大師同台，描繪半導體版圖。台積電（2330）副共同營運長侯永清、日月光投控營運長吳田玉、有「矽谷晶片大神」之譽的Tenstorrent執行長Jim Keller昨（10）日為台灣在全球半導體版圖展略角色提建言。

侯永清直言，台灣應以「摩爾定律2.0」具體化為作戰清單；吳田玉提出定錨「平台化三支柱」論調；Jim Keller則提到人形機器人等應用商機大，要思考整條供應鏈能否更快把晶片與系統做出來。

台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2025）昨天起開展並延續一系列活動，下午場「大師論壇」邀請侯永清、吳田玉、Jim Keller對談，聚焦AI驅動下的台灣半導體產業發展路徑與瓶頸。

身兼台灣半導體產業協會理事長（TSIA）的侯永清指出，很多人說摩爾定律已經不管用，其實現在需要拓展到軟體，不是專注在晶片優化，有更多創新想法，為系統及科技帶來更多可能性，「摩爾定律2.0」才剛開始。

侯永清更將「摩爾定律2.0」具體化為台灣的作戰清單。他認為，微縮趨緩、成本上漲之際，勝負關鍵在於系統層的軟硬協同與技術整合。

吳田玉今年甫出任SEMI全球董事會執行委員會主席。他認為，應該要把台灣下一步定錨在「平台化三支柱」，亦即把既有CoWoS與矽光子，再把「電源管理平台」推上檯面，直攻AI時代最吃緊的供電與互連瓶頸。

吳田玉強調，台灣是製造與先進封裝的王者，PC與無線累積深厚，也已快速切入AI量產；但在車用、能源與機器人等「電力電子＋系統」領域仍偏薄弱，必須與歐洲強項深度互補，把車電、致動器、電源與感測納入同一張藍圖，讓3D堆疊與矽光子真正轉化為端到端的系統能力。

Jim Keller則說，現在多數人花在汽車的錢比電腦多，但未來20年，AI和機器人的消費將超越汽車。

對於人形機器人，他認為需更多先進晶片，但只要6奈米製程就足夠，真正決勝點關鍵在於整條供應鏈能否更快把晶片與系統做出來。

Jim Keller提到，想像一個世界，普通人不再買一輛價值2.2萬（約台幣逾60萬元）的汽車，而是買一台2.2萬美元的機器人，這將帶來人們資源配置上的巨大變化。他認為，當AI／機器人成為比汽車更大的終端支出巨浪，誰能快速把晶片、電源、通訊與軟體整合成可量產的完整系統，誰就能率先吃下新一輪需求。他同場宣告Tenstorrent「很快在台北設立辦公室並啟動徵才」，要把這波變局直接落地到台灣。（記者鐘惠玲、尹慧中、李孟珊、朱子呈）