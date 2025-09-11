TEL社長傳為台積電遭竊密案道歉

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

東京威力科創（TEL）前員工涉及竊取台積電（2330）2奈米技術案，昨（10）日傳出，東京威力科創（TEL）社長兼執行長河合利樹赴新竹與台積電董事長暨總裁魏哲家會面，針對竊密案親自道歉，並提出後續處理方向。

SEMICON Taiwan 2025國際半導體展昨日於南港展覽館盛大登場，焦點意外落在河合利樹身上。河合利樹原先排定9日傍晚隨國際半導體產業協會（SEMI）率隊進總統府拜會賴清德總統，卻臨時缺席。

據了解，並非因行程衝突，而是另有「重要任務」，傳出他赴新竹與魏哲家會面，為前員工涉及2奈米技術外洩案親自道歉，並提出後續處理方向。熟知內情人士透露，河合利樹每年參與台灣半導體展，固定拜訪魏哲家。

今年因洩密案敏感，河合利樹選擇低調不公開露面，避免尷尬。雖然兩人密會細節並未對外說明，但被視為TEL對此事件的正式表態，也成為半導體產業關注焦點。

