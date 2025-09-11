輝達、安謀推新品 助攻台積電營運
輝達、安謀（Arm）9日同步發表新品，輝達端出新款AI推論晶片Rubin CPX，能協助客戶處理生成影片及開發軟體等吃重工作；安謀則推出下一代晶片設計「Lumex」，標榜適用於台積電（2330）等晶片製造商所提供的3奈米製程，能在智慧手機和智慧手表等行動裝置，優化AI運作，且無需連上網路。
法人看好，隨著輝達、安謀新品競出，將助攻台積電先進製程接單持續熱轉。
輝達執行長黃仁勳指出，Rubin CPX是第一個專為同時處理數百萬個詞元（token）AI模型打造的晶片。輝達主管巴克（Ian Buck）則透露，Cursor、Runway、Fireworks和Together等公司已計劃採用Rubin CPX。
Rubin CPX預計明年底上市，將以輝達下一代Rubin架構為基礎，外形有如顯卡，能嵌入現有伺服器電腦設計，或用於能在資料中心與其他硬體並行運作的獨立電腦。
安謀「Lumex」的新一代行動晶片設計共有四種型號，從效能較低但更省電的版本（適用於手表等智慧穿戴裝置），到專為發揮最大運算能力的高效能版本都有。
高階版產品的設計目標，是讓高階智慧手機等裝置能直接運作大型AI模型軟體，不必依賴雲端運算。
