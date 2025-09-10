半導體廠巡檢需求大！中華汽車偕臺大進軍機器狗 盟立揪團打群架

中華汽車集團（2204）旗下綠捷與台大簽署合作意向書（MOU），雙方將合作開發工業用機器狗，以滿足日益成長的半導體工廠巡檢市場需求，盟立與新代科技合資的鞍新盟機器人新創，也預告將有機器狗問世。業者都指出，100%台灣自製機器狗是台灣半導體客戶在意重點。

中華汽車集團2024年將旗下事業部門獨立分割為綠捷股份有限公司，專注自動化自走搬運車AGV研發銷售，目前客戶包括台灣前5大封裝測試大廠，公司主管表示，在半導體設備領域已經耕耘5～6年，過去先是為集團車廠內部需求開發自動化設備，獨立後鑑於台灣半導體產業的需求遠大於汽車產業，綠捷便專注半導體設備開發。

綠捷與台大ASR Lab 10日在國際半導體展中發表兩款新機器狗，包括大型機器狗Dustin Pro，搭載實驗室自研的12顆關節馬達，做靜態展示，另有小型機器狗Quasar做動態展演。

綠捷主管指出，半導體客戶持續提出機器狗巡檢需求，尤其為應對部分AGV無法進入的狹窄或有階梯的場域，半導體工廠對機器狗的主要功能是「巡檢」，而非搬運物品，故設計具彈性，可大可小。

綠捷指出，機器狗的優勢在於能克服多種地形，如上下樓梯、穿越複雜路徑或避開地面管道，這是AGV行進需要平坦路面的限制。而跟郭重顯教授的團隊合作已有3~4年，雙方在AGV無軌導引技術上合作已有多年經驗，此次期望進一步朝機器狗發展。

台大ASR Lab團隊指出，目前投入自研關節馬達已經兩年，此次發表的機器狗搭載實驗室第一代關節馬達產品，但因現場所展示的Dustin Pro關節馬達沒有辦法穩定地達成AI模型所需要的轉速。因此ASR LAB也已經完成改善，並開發出第二代關節馬達模組。第二代關節馬達模組的轉速比第一代快35%，使用第二代關節馬達的機器狗原型已經在進行最後的組裝和模型參數調調，期望使用ASR LAB第二代關節馬達的Dustin Pro Plus速度和動作可以更快更流暢，目標拚10月能展示爬樓梯，以及不平路面的行走。

這次展出的小型機器狗Quasar，重量13公斤，身長60公分，預計開發成教育單位使用的開發套件，提供開發者進行AI訓練的機器狗平台。

綠捷目前員工人數60人左右，董事長為中華汽車總經理曾鑫城兼任。綠捷指出，其核心競爭力在於是台灣少數能夠從頭到尾完全自主開發和製造AGV的公司，而不只是購買零件後進行整合，機器狗也期望能透過與台大的合作達到100%自製。

綠捷指出，從汽車製造轉型至半導體AGV設備，兩者在控制系統、光達、懸吊、煞車等方面有許多共通之處，使得團隊跨入AGV領域相對快速。目前，綠捷AGV都在中華汽車工廠生產。

半導體產業涉及商業機密保護， 對巡檢機器狗也要求100%台灣製造。綠捷指出，目前AGV機台方面，部分客戶對「100% MIT」要求很重視，部分客戶則因成本考量，在容許範圍內（輪子或機殼等）會採購中國大陸零件，兩者價差有可能達30%。

業者指出機器人零組件中，關節馬達用量相當大，也成為台灣產業鏈積極投入研發關鍵零件。台大ASR Lab教授郭重顯受訪指出，關節馬達模組的效能將影響機器狗的行動流暢度，因此ASR LAB也決定自行開發。此次發表 Dustin Pro關節中減速機來自台廠合作伙伴新泓精密工業的偏心擺線減速機，外轉子馬達為瑞士Maxon產品，至於相當核心的控制電路板則有台大ASR LAB設計研發，並同時開發馬達控制相關演算法、關節通訊協定等韌體，最後再組裝測試，以及進行馬達關節模組的參數的鑑別與設定。

盟立（2464）集團日前宣布與義美、新代科技合作成立鞍新盟機器人製造公司，搶吃機器人及機器狗、無人機市場，現場動態展出可負重20公斤的工業用人形機器人，及靜態展示無人機，展場影片預告機器狗推出，但並未實際展出機器狗。

對此盟立主管受訪指出，Alpha版機器狗其實已經在自有工廠內做驗證，很快會進入Bata版在客戶場域測試條件驗證，事實上，盟立研究機器狗時間甚至比機器人還早。他表示，盟立聚焦台灣製造MIT，雖第一代機器狗部分零件與外部資源合作，但最終會實現100% MIT。