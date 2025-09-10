Arm全新運算平台 專為次世代裝置加速AI體驗

矽智財大廠安謀（Arm）於10日宣布，推出全新Lumex運算子系統（CSS）平台，是專為旗艦級智慧手機及次世代個人電腦加速其AI體驗的先進運算平台，可支援即時裝置端AI應用場景，包括智慧助理、語音翻譯及個性化服務等。

Arm指出，Lumex CSS平台整合搭載第二代可擴展矩陣延伸指令集2（SME2）技術的最高效能Arm CPU、GPU及系統IP，能協助生態系夥伴更快將AI裝置推向市場，還可支援桌機級行動遊戲、即時翻譯、智慧助理及個性化應用等多樣體驗。

Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey表示，AI已不再僅僅是一項技術功能，已成為次世代行動與消費技術的基礎。藉由Arm Lumex平台，持續提升裝置端AI體驗。為此，該公司正積極將SME2技術擴展至每一個 CPU平台。預計到2030年，SME與SME2技術將為超過30億台裝置新增超過100億TOPS的運算能力，為裝置端AI 效能帶來指數級的躍升。

搭載SME2的Arm C1 CPU叢集，是首個基於Arm9.3架構的CPU系列產品，也是Arm針對行動裝置市場效能最強的次世代CPU，標榜可為實際不同場景中的AI驅動型任務帶來顯著的AI效能提升，包括AI效能提升高達五倍，語音類工作負載延遲降低4.7倍，以及音訊生成速度提升2.8倍等益處。

Arm也提到，合作夥伴可靈活選擇使用Lumex的方式，來打造系統單晶片，例如可直接採用Arm提供的平台，或者合作夥伴也可根據目標市場，對硬體描述語言原始碼（RTL）設計進行配置，並自行完成核心模組的硬化工作。