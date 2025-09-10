快訊

「火焰燃燒速度快」興達電廠爆炸起火 台電董事長曾文生說明原因

台積電鉅額交易再現1276元天價 指數有望挑戰25500關卡

台北明高溫恐達38度！這日前防午後雷雨 未來1周熱帶擾動發展機率曝光

Arm全新運算平台 專為次世代裝置加速AI體驗

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

矽智財大廠安謀（Arm）於10日宣布，推出全新Lumex運算子系統（CSS）平台，是專為旗艦級智慧手機及次世代個人電腦加速其AI體驗的先進運算平台，可支援即時裝置端AI應用場景，包括智慧助理、語音翻譯及個性化服務等。

Arm指出，Lumex CSS平台整合搭載第二代可擴展矩陣延伸指令集2（SME2）技術的最高效能Arm CPU、GPU及系統IP，能協助生態系夥伴更快將AI裝置推向市場，還可支援桌機級行動遊戲、即時翻譯、智慧助理及個性化應用等多樣體驗。

Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey表示，AI已不再僅僅是一項技術功能，已成為次世代行動與消費技術的基礎。藉由Arm Lumex平台，持續提升裝置端AI體驗。為此，該公司正積極將SME2技術擴展至每一個 CPU平台。預計到2030年，SME與SME2技術將為超過30億台裝置新增超過100億TOPS的運算能力，為裝置端AI 效能帶來指數級的躍升。

搭載SME2的Arm C1 CPU叢集，是首個基於Arm9.3架構的CPU系列產品，也是Arm針對行動裝置市場效能最強的次世代CPU，標榜可為實際不同場景中的AI驅動型任務帶來顯著的AI效能提升，包括AI效能提升高達五倍，語音類工作負載延遲降低4.7倍，以及音訊生成速度提升2.8倍等益處。

Arm也提到，合作夥伴可靈活選擇使用Lumex的方式，來打造系統單晶片，例如可直接採用Arm提供的平台，或者合作夥伴也可根據目標市場，對硬體描述語言原始碼（RTL）設計進行配置，並自行完成核心模組的硬化工作。

AI Arm

延伸閱讀

緯創加州工廠資本支出預算翻倍 支援次世代AI產品

成大首次參加國際半導體展 12吋碳化矽晶圓亮相

強化經濟4韌性 賴盼銀行勿雨天收傘

輝達發布新一代AI晶片Rubin CPX 明年底上市

相關新聞

矽谷「晶片大神」：未來美國人花錢不買車 改買機器人

過去陸續服務於特斯拉（Tesla）與超微（AMD）負責核心業務，被譽為矽谷「晶片大神」之稱的Tenstorrent執行長...

經濟部聚焦矽光子平台、3D晶片模組 促成逾24億元投資加速AIoT落地

2025 SEMICON Taiwan國際半導體展今（10）日盛大登場，經濟部產業技術司整合工研院、金屬中心打造「經濟部...

精測半導體展發表 AI驅動全流程探針卡解決方案

精測（6510) 今（10日） 於2025 台北國際半導體展 (SEMICON Taiwan) 發表以「AI 驅動探針卡...

默克以先進材料驅動AI創新 並以在地製造強化供應鏈韌性

材料科技大廠默克今日宣布，將於2025 SEMICON Taiwan 國際半導體展期間，以「Materials Inte...

「矽谷大神」親口宣布 將在台北開設辦公室徵人

被稱為矽谷大神的Tenstorrent執行長Jim Keller，10日下午於國際半導體展的大師論壇演講中宣布，該公司將...

打破漲價預期！台灣大看好iPhone 17買氣 開賣首周上看年增三成

Apple宣布推出iPhone 17系列及Apple Watch，台灣大（3045）10日馬上開放新機預約，台灣大個人用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。