矽谷「晶片大神」：未來美國人花錢不買車 改買機器人

過去陸續服務於特斯拉（Tesla）與超微（AMD）負責核心業務，被譽為矽谷「晶片大神」之稱的Tenstorrent執行長凱勒（JimKeller）今天談及前東家，他說，特斯拉執行長馬斯克對工作相當有熱情，AMD的人很棒，但組織架構不對。至於AI與機器人前景，他認為，「未來美國人不是花2.2萬美元買車，而是買機器人」。

SEMICON Taiwan國際半導體展今天登場並舉行「大師論壇」，由凱勒、日月光執行長吳田玉、英飛凌（Infineon）執行長漢尼貝克（Jochen Hanebeck）及台灣半導體產業協會理事長暨台積電副共同營運長侯永清對談。

凱勒曾任英特爾（Intel）矽工程集團資深副總裁、特斯拉（Tesla）自動駕駛副總裁及超微（AMD）首席核心架構師，主導多項改變世界的晶片設計，享有矽谷「晶片大神」之稱。

凱勒說，他喜歡以使命為導向的人，在蘋果（Apple）時學習到很多，令他大開眼界，已故蘋果創辦人賈伯斯一天做一個決策，公司上下完全呼應，團隊完成好幾代iPhone，見證了領導力及團隊合作。

至於AMD，凱勒表示，AMD的人很棒，但組織架構不對。特斯拉則是認為以後汽車是電腦，想要打造很多電腦，特斯拉執行長馬斯克是對工作相當有熱情。

針對機器人前景，凱勒說，美國人花很多時間在車上，預期未來會花更多時間在AI與機器人，「未來不是花2.2萬美元買車，而是買機器人」，只是打造晶圓廠要更敏捷，若可以加速，未來發展可以更快。

漢尼貝克說，現在世界比較動盪，不過在維護國家利益的同時，也要確保產業可以持續成長，帶動創新，確保基礎科技穩紮穩打。