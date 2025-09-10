快訊

「火焰燃燒速度快」興達電廠爆炸起火 台電董事長曾文生說明原因

台積電鉅額交易再現1276元天價 指數有望挑戰25500關卡

台北明高溫恐達38度！這日前防午後雷雨 未來1周熱帶擾動發展機率曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

矽谷「晶片大神」：未來美國人花錢不買車 改買機器人

中央社／ 台北10日電
被譽為矽谷「晶片大神」之稱的Tenstorrent執行長凱勒（JimKeller）於國際半導體展。 美聯社
被譽為矽谷「晶片大神」之稱的Tenstorrent執行長凱勒（JimKeller）於國際半導體展。 美聯社

過去陸續服務於特斯拉（Tesla）與超微（AMD）負責核心業務，被譽為矽谷「晶片大神」之稱的Tenstorrent執行長凱勒（JimKeller）今天談及前東家，他說，特斯拉執行長馬斯克對工作相當有熱情，AMD的人很棒，但組織架構不對。至於AI與機器人前景，他認為，「未來美國人不是花2.2萬美元買車，而是買機器人」。

SEMICON Taiwan國際半導體展今天登場並舉行「大師論壇」，由凱勒、日月光執行長吳田玉、英飛凌（Infineon）執行長漢尼貝克（Jochen Hanebeck）及台灣半導體產業協會理事長暨台積電副共同營運長侯永清對談。

凱勒曾任英特爾（Intel）矽工程集團資深副總裁、特斯拉（Tesla）自動駕駛副總裁及超微（AMD）首席核心架構師，主導多項改變世界的晶片設計，享有矽谷「晶片大神」之稱。

凱勒說，他喜歡以使命為導向的人，在蘋果（Apple）時學習到很多，令他大開眼界，已故蘋果創辦人賈伯斯一天做一個決策，公司上下完全呼應，團隊完成好幾代iPhone，見證了領導力及團隊合作。

至於AMD，凱勒表示，AMD的人很棒，但組織架構不對。特斯拉則是認為以後汽車是電腦，想要打造很多電腦，特斯拉執行長馬斯克是對工作相當有熱情。

針對機器人前景，凱勒說，美國人花很多時間在車上，預期未來會花更多時間在AI與機器人，「未來不是花2.2萬美元買車，而是買機器人」，只是打造晶圓廠要更敏捷，若可以加速，未來發展可以更快。

漢尼貝克說，現在世界比較動盪，不過在維護國家利益的同時，也要確保產業可以持續成長，帶動創新，確保基礎科技穩紮穩打。

AMD 機器人 特斯拉

延伸閱讀

馬斯克將失去全球首富皇冠？艾里森財富暴增 差200億美元篡位

馬斯克擴大星鏈聯網 SpaceX收購EchoStar無線頻譜執照

全民權證／和大 選價內外5%

影／23歲烏克蘭女在美國搭輕軌遭割喉！凶嫌連刺3刀畫面曝光 震驚川普

相關新聞

矽谷「晶片大神」：未來美國人花錢不買車 改買機器人

過去陸續服務於特斯拉（Tesla）與超微（AMD）負責核心業務，被譽為矽谷「晶片大神」之稱的Tenstorrent執行長...

經濟部聚焦矽光子平台、3D晶片模組 促成逾24億元投資加速AIoT落地

2025 SEMICON Taiwan國際半導體展今（10）日盛大登場，經濟部產業技術司整合工研院、金屬中心打造「經濟部...

精測半導體展發表 AI驅動全流程探針卡解決方案

精測（6510) 今（10日） 於2025 台北國際半導體展 (SEMICON Taiwan) 發表以「AI 驅動探針卡...

默克以先進材料驅動AI創新 並以在地製造強化供應鏈韌性

材料科技大廠默克今日宣布，將於2025 SEMICON Taiwan 國際半導體展期間，以「Materials Inte...

「矽谷大神」親口宣布 將在台北開設辦公室徵人

被稱為矽谷大神的Tenstorrent執行長Jim Keller，10日下午於國際半導體展的大師論壇演講中宣布，該公司將...

打破漲價預期！台灣大看好iPhone 17買氣 開賣首周上看年增三成

Apple宣布推出iPhone 17系列及Apple Watch，台灣大（3045）10日馬上開放新機預約，台灣大個人用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。