國際半導體展／默克以先進材料驅動AI創新 在地製造強化供應韌性

全球領先的科學與科技公司默克10日起於2025 SEMICON Taiwan國際半導體展期間，以「Materials Intelligence™ Solutions 材料智慧解決方案」引領AI時代的材料創新。隨著運算需求不斷攀升，半導體產業正面臨製程突破、材料極限與供應鏈韌性等挑戰。

默克憑藉深厚的材料科學專業，深度融合智慧化技術與數據洞察分析，推出支援AI發展和半導體先進製程的創新關鍵材料技術，為客戶提供最適化的創新解決方案，使更高效、更強大、更小型化的電子設備得以實現，為半導體產業注入發展動能。此外，默克作為與台灣客戶合作最在地化的全球企業，持續深化在台投資，聚焦研發、生產、工程及人才培育，攜手客戶打造強韌的在地半導體供應鏈，推動台灣連結全球、共創科技未來。

默克電子科技事業體全球薄膜科技事業執行副總裁暨配方材料事業及商業領導委員會代理主席冉紓睿博士（Dr. Surésh Rajaraman）表示：「默克擁有市場最廣泛、多元的材料產品組合，透過AI技術與機器學習加速研發腳步，推動半導體在AI運算需求下加速創新的需求。憑藉深厚材料智慧，我們為客戶提供突破性的全方位解決方案，加速跨越並克服製程挑戰，引領產業邁向高效能與永續發展的新時代。」

台灣默克集團董事長李俊隆博士表示：「在快速變動的全球半導體產業中，默克不僅是供應商，更是與客戶並肩前行的夥伴。我們透過深耕台灣，致力於滿足在地先進製程的技術與材料需求，強化整體供應鏈的韌性。我們也將持續支持產業升級，並推動生態系穩健發展。」

AI賦能，加速材料研發並推動永續發展

從材料到設備，默克持續以前瞻思維擴展技術版圖，將數位化與AI作為創新驅動力。隨著晶片尺寸逼近物理極限，製程公差日益嚴苛，先進製程中的參數與交互作用急遽增加，傳統研發模式已難以兼顧速度與精準度。藉由AI、機器學習與數據洞察，默克不僅能快速推薦最佳實驗組合、生成分子與配方，加速材料研發與製程導入，在不中斷生產的情況下持續保持高準確度，更以AI技術驅動AI發展，不斷突破製程限制、降低風險，推動高效能運算與永續發展並行。

高雄半導體科技園區即將落成，強化產業供應鏈韌性

默克亦持續在地投資，將技術優勢挹注於更具韌性的供應鏈。位於高雄的默克全球首座大型半導體材料科技園區，其第一階段工程預計於2025年12月完工，此園區將導入薄膜、配方材料及特用氣體等多條核心產品線，結合在地研發與製造能力，確保先進材料供應的即時性與可靠性，進一步鞏固台灣在全球半導體生態系的關鍵地位，更成為推動台灣產業持續領先的全新引擎。