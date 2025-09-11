伊頓推新品 搶賺電源財

伊頓（Eaton）東亞區副總裁兼總經理嚴慶和昨（10）日表示，旗下電力管理和配電解決方案參與輝達Rubin Ultra GPU的800V HVDC （高壓直流）共同開發，因應全新的AI電力架構，推出中壓固態變壓器（MVSST）解決方案，以支應AI運算飆速增長。

依頓參加台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2025），大秀新品。外界看好，隨輝達加速推進800V HVDC（高壓直流）架構，伊頓有望與電源雙雄台達電（2308）、光寶同步搶攻新一代AI伺服器平台商機。

伊頓為台灣前兩大UPS廠，主要客戶遍及半導體、金融及營建等應用，受惠於台積電、日月光等半導體大廠擴大資本支出，伊頓去年以來加碼1億元，支應半導體擴張逾五成產能，未來三年也將持續擴大資本支出，以支應台灣半導體以及金融等產業需求。