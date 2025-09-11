聽新聞
0:00 / 0:00

環球晶開發方形 SiC 晶圓

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2025）昨（10）日盛大登場，半導體矽晶圓廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭於開幕典禮後受訪時透露，該公司將在展覽中宣布開發出12吋的方形碳化矽（SiC）晶圓，昭告該公司已具備相關能力。

徐秀蘭表示，若改採用方形片，不只需要製程能力，還需要設備能力，因為並沒有現成設備可用，相關周邊也要跟著變化，否則以晶圓盒來說，方形晶圓會比盒子還大，「連盒子都沒得裝」。或是如矽晶圓不透光，碳化矽晶圓卻透光，因此量測方面的問題也要處理。

另外，徐秀蘭提到，目前市場上8吋碳化矽晶圓是以雷射切割，但12吋碳化矽晶圓切割方式仍待開發。相較於其他做碳化矽的業者，沒有12吋晶圓的經驗，環球晶已擁有12吋晶圓的很多經驗，只是過去是生產矽產品，而不是碳化矽，如今該公司已經開發出不用雷射的12吋碳化矽晶圓切割方法。

矽晶圓 徐秀蘭 半導體

延伸閱讀

漢測連虧10年後業績大爆發 探針卡是未來成長關鍵 能重演漢微科傳奇？

環球晶董座徐秀蘭 出任台日半導體科技促進會首屆理事長

羅昇雙路出擊 優化智造產線

台積電先進封裝商機爆發 關鍵設備廠出貨喊衝

相關新聞

SEMI全球主席：台灣是世界半導體中心

國際半導體展SEMICON Taiwan昨天開幕，國際半導體產業協會（ＳＥＭＩ）全球總裁暨執行長馬諾查（Ajit Man...

蘋果四款新iPhone來了 台積、大立光等蘋概受惠

蘋果台北時間昨（10）日凌晨舉行秋季新品發表會，端出四款iPhone新機、最新無線耳機AirPods Pro 3及三款新...

「蘋果鏈」衝鋒 鴻海20萬人趕工 確保如期交貨

蘋果昨（10）日推出四款新iPhone，點燃大陸「蘋果鏈」旺季效應。陸媒報導，鴻海集團旗下富士康鄭州港區全速運轉，近20...

矽谷「晶片大神」：未來美國人花錢不買車 改買機器人

過去陸續服務於特斯拉（Tesla）與超微（AMD）負責核心業務，被譽為矽谷「晶片大神」之稱的Tenstorrent執行長...

卓揆談AI新十大建設 聚焦矽光子量子科技

行政院長卓榮泰昨（10）日指出，AI浪潮正帶來新一波工業革命，台灣半導體產業去年產值已達5.3兆元，將挑戰6兆元大關，在...

環球晶開發方形 SiC 晶圓

台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2025）昨（10）日盛大登場，半導體矽晶圓廠環球晶（6488）董事長徐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。