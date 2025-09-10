因應800v高壓直流架構需求 伊頓推出中壓固態變壓器解決方案

因應資料中心持續擴張，加上半導體產業對能源需求強勁，伊頓電氣（Eaton）東亞區副總裁兼總經理嚴慶和10日表示，伊頓的電力管理和配電解決方案參與輝達（NVIDIA）Rubin Ultra GPU的800V HVDC (高壓直流) 共同開發，因應全新的電力架構，依頓推出中壓固態變壓器（MVSST）解決方案，以支應AI運算飆速增長。

輝達在官網公布新一代AI平台合作夥伴，伊頓名列資料中心電力系統合作夥伴，其他包括施耐德（Schneider Electric）、維締（Vertiv）等。此外，伊頓為台灣前兩大UPS廠，主要客戶遍及半導體、金融及營建等應用，受惠台積電（2330）、日月光（3711）等半導體產業護國神山群擴大資本支出，伊頓去年以來更加碼1億元，支應半導體擴張逾五成產能，未來三年也將持續擴大資本支出，以支應台灣半導體、金融等產業需求。

伊頓今天在SMICOM Taiwan2025發表「從電網到晶片」(From Grid to Chip)策略，涵蓋配電、備用電源、儲能與數位化服務的電力管理生態系。外界關注，因應AI需求夯，功率大幅飆升，未來電力架構將更改為800v的HVDC高壓直流設計，伊頓電氣台灣與菲律賓總經理林鈺培表示，未來全新的電力架構將省略非常多的零組件，包括UPS、配電盤、變壓器等，我們提出相對應的產品：中壓固態變壓器（MVSST）解決方案服務客戶，目前正與客戶開發測試中，最快2027年有望落地。

林鈺培進一步表示，全新的電力架構可以減少中間多次轉換的耗能，因為電網輸出為交流電，伺服器為直接流，過去從電網到伺服器有六次七段的轉換，未來可能變成一至兩段，因為每次的轉換都增加了能耗，現在新架構中間轉換都濃縮在MVSST中，類似All in One的功能，這不僅增加效率，同時減少空間，尤其電力傳輸都要靠大量銅線，這些銅線減少也省卻可觀的費用。

依據Dell’Oro Group預測，至2029年全球資料中心資本支出將突破1兆美元，僅2024年全球資料中心支出高達4,550億美元，其中AI加速型伺服器更是驅動主力。隨著能耗急速上升，供電可靠性與永續轉型成為各國政府與企業的重要課題。台灣方面，台電推估至2028年半導體與AI電力增量將超過百萬瓩。在此趨勢下，伊頓表示，透過伊頓智慧能源解決方案與在地化研發與製造優勢，有望成為企業優化能源策略的強勁後盾。