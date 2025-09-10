侯永清：創新驅動科技更多可能 摩爾定律2.0剛開始

快訊

中央社／ 台北10日電

台灣半導體產業協會理事長暨台積電副共同營運長侯永清今天表示，隨著科技革新，很多人說摩爾定律已經不管用，其實現在需要拓展到軟體，不是專注在晶片優化，有更多創新想法，為系統及科技帶來更多可能性，摩爾定律2.0才剛開始。

侯永清今天出席SEMICON Taiwan國際半導體展「大師論壇」，與日月光執行長吳田玉、Tenstorrent執行長凱勒（Jim Keller）及英飛凌（Infineon）執行長漢尼貝克（Jochen Hanebeck）對談。

侯永清說，很多人說摩爾定律已經不管用，他認為技術面現在放緩，成本爆炸性成長，不過換個面向，不在尺寸方面拓展，藉由整合過去的能量，整合軟體、硬體及系統，可望有更高的價值。

侯永清表示，台灣半導體生態系統與系統商有更好夥伴關係，包括微軟（Microsoft）、Meta等，還有與晶片廠超微（AMD）等，可以讓台灣蛻變。

他說，台灣生態系拓展到軟體，不是專注在晶片優化，可以看到更多創新想法，為科技帶來更多可能性，不要說「摩爾定律不管用」，摩爾定律2.0才剛開始。

針對人形機器人新應用發展，侯永清表示，台灣現有生態系還不夠，要有新能力及新夥伴。

侯永清說，台灣半導體廠營運與產品設計都根據10年至20年前的做法，在AI的加持下，有很多改進空間，要大刀闊斧改革。透過使用AI，將可加速研發，及解決設計問題。

侯永清表示，台灣半導體供應鏈有來自全球的夥伴，去年底有40個夥伴在台灣設立營運、研發中心，今年將有更多在台灣落地，因為台灣擁有堅強且完整的生態體系，並習慣協作。

侯永清說，台灣在北、中、南共有3個科學園區，需要的東西可於車程1小時內在夥伴找到，這是台灣的優勢，也是與全球合作的成果，只要持開放態度，有很多機會台灣可以協助創新。

他指出，生態體系是自然形成，不過現在面臨挑戰，基於供應鏈韌性及國家安全考量，有人為介入，將會減緩創新的效益。

半導體 摩爾定律

