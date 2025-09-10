南科亮相2025國際半導體展 攜12家廠商展現聚落實力

「2025國際半導體展」10日在南港展覽館登場。南科近來受惠先進製程布局，產值連年屢創新高，成為全球半導體供應鏈不可或缺的核心基地。此次南科管理局攜手12家園區廠商共同參展，於2館4樓打造「南科主題館」，以「科技廊帶．AI智造」為主題，展現南科強勁的產業聚落實力與創新動能。

南科12家廠商，涵蓋半導體材料、設備與零組件、製程技術、檢測及液態合金應用等領域，展現南科半導體科技廊帶的完整產業鏈實力與高度技術整合能力。

例如「台灣阿美特克」為全球領先的精密測量儀器與光學系統設計製造商，產品廣泛應用於半導體、光學、醫療、通訊與航太等產業；「沛科精密」致力於CMP/ECP（Plating）製程之關鍵零組件設計、製造與開發，整合橡膠成型、CNC精密加工能力，提供客製化與專業技術支援，為半導體晶圓製造Tier1與歐美客戶供應先進製程關鍵零組件

「立創光電」開發奈米級膜厚檢測平台，助力先進封裝與化合物半導體製程，突破檢測瓶頸，提供高解析量測方案，確保製程品質與競爭優勢；「棕茂科技」為國內首家橫跨半導體與生醫領域的精密陶瓷製造商，技術源自臺灣、德國與日本，產品應用於半導體、光電、機械設備及生醫等領域性鍍膜服務。

「正鉑雷射」專注於半導體雷射製程，打造晶圓再生與精密加工解決方案；「統新光訊」專精光學鍍膜與薄膜濾光片製造，濾光片應用涵蓋可見光到遠紅外光波段，除了可提供半導體客戶WAFER ODM與OEM鍍膜之服務外，並可配合客戶製程需求提出解決方案。

隨著全球AI技術迅速發展、半導體製程持續突破，南科正積極打造融合AI與半導體的創新引擎，全面驅動產業升級，並進一步鞏固在全球科技版圖中的關鍵地位。未來，南科將發揮半導體聚落優勢，結合AI應用與整合，驅動產業創新，並以南臺灣半導體S廊帶為核心，推動區域平衡，落實均衡臺灣，邁向大南方新矽谷願景。