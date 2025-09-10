緯創加州工廠資本支出預算翻倍 支援次世代AI產品

代工廠緯創今天召開董事會決議，為支援次世代人工智慧（AI）產品的研發製造，位於美國加州佛利蒙特（Fremont）的緯創100%持股子公司WisLab EMS Corporation，將資本支出預算從7100萬美元（約新台幣21.5億元）提高至1.436億美元，增加逾1倍。

此外，為因應外幣購料的資金需求，緯創今天董事會通過發行第3次海外無擔保可轉換公司債，發行總額上限暫定12億美元，發行期間5年。

緯創對中央社記者表示，觀察到次世代AI產品後續發展，必須預作準備，將對加州工廠進行建築物改良及取得機器設備。

針對伺服器業務展望，緯創重申先前看法，第4季AI伺服器出貨以新產品為主，有機會達到今年高峰。