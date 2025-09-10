華孚法說會／喜獲日系無人機大單 明年首季量產出貨

鋁鎂合金車用機殼廠華孚（6235）10日召開法說會，總經理甘錦添指出，公司近期已成功取得日系無人機品牌廠訂單，負責供應馬達殼體，預計明年首季量產出貨；而今年下半年受惠電動車需求仍高漲，估業績將優於上半年，後市樂觀。

甘錦添表示，由於商用無人機體型較消費型無人機更大，且風扇轉速也較高，因此內部馬達的重量要求也較為嚴苛，因此催生對鋁鎂合金的需求開始高漲，公司不僅已獲得日系品牌大廠商用無人機訂單，且供貨合約長達十年，未來將穩定貢獻公司業績。

甘錦添進一步指出，目前一台商用無人機大約有6個馬達，因此公司會提供6個以鋁鎂合金製成的馬達殼體，取得此一訂單後，對公司未來接無人機馬達殼體訂單將有正面幫助，也可藉此切入無人機市場商機。

據悉，華孚目前主要營收來源為車用機殼業務，電動車與油車各占一半營收。此外，華孚第2季市場業績結構中，歐洲約占57%，北美約占23%，亞洲約占16%，顯示該公司在車用機殼業務主力位於歐洲。

甘錦添表示，過去幾年不少歐洲壓鑄廠因市場競爭而倒閉，因此出現一些轉單商機，而公司也接到一些來自歐洲的新生意，有望取得更多轉單訂單。

華孚今年上半年每股純益1.69元，較去年同期每股純益2.09元略減。展望未來，甘錦添認為，目前全球電動車市場仍處於成長階段，加上各家車廠都為了提高續航力，都在積極為車身進行減重，因此鋁鎂合金的需求也同步提升，公司有信心下半年營運將漸入佳境。

至於美國關稅問題，甘錦添表示，由於關稅尚未完全定案，不少客戶也都在向美方積極爭取豁免，所以關稅所帶來的影響仍有待觀察，但從事廠需求角度來看，歐洲電動車需求仍在快速增長，而北美市場應該也不會再往下掉，整體歐美電動車市場仍持穩。