華孚法說會／喜獲日系無人機大單 明年首季量產出貨

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

鋁鎂合金車用機殼廠華孚（6235）10日召開法說會，總經理甘錦添指出，公司近期已成功取得日系無人機品牌廠訂單，負責供應馬達殼體，預計明年首季量產出貨；而今年下半年受惠電動車需求仍高漲，估業績將優於上半年，後市樂觀。

甘錦添表示，由於商用無人機體型較消費型無人機更大，且風扇轉速也較高，因此內部馬達的重量要求也較為嚴苛，因此催生對鋁鎂合金的需求開始高漲，公司不僅已獲得日系品牌大廠商用無人機訂單，且供貨合約長達十年，未來將穩定貢獻公司業績。

甘錦添進一步指出，目前一台商用無人機大約有6個馬達，因此公司會提供6個以鋁鎂合金製成的馬達殼體，取得此一訂單後，對公司未來接無人機馬達殼體訂單將有正面幫助，也可藉此切入無人機市場商機。

據悉，華孚目前主要營收來源為車用機殼業務，電動車與油車各占一半營收。此外，華孚第2季市場業績結構中，歐洲約占57%，北美約占23%，亞洲約占16%，顯示該公司在車用機殼業務主力位於歐洲。

甘錦添表示，過去幾年不少歐洲壓鑄廠因市場競爭而倒閉，因此出現一些轉單商機，而公司也接到一些來自歐洲的新生意，有望取得更多轉單訂單。

華孚今年上半年每股純益1.69元，較去年同期每股純益2.09元略減。展望未來，甘錦添認為，目前全球電動車市場仍處於成長階段，加上各家車廠都為了提高續航力，都在積極為車身進行減重，因此鋁鎂合金的需求也同步提升，公司有信心下半年營運將漸入佳境。

至於美國關稅問題，甘錦添表示，由於關稅尚未完全定案，不少客戶也都在向美方積極爭取豁免，所以關稅所帶來的影響仍有待觀察，但從事廠需求角度來看，歐洲電動車需求仍在快速增長，而北美市場應該也不會再往下掉，整體歐美電動車市場仍持穩。

華孚 無人機 電動車

相關新聞

「矽谷大神」親口宣布 將在台北開設辦公室徵人

被稱為矽谷大神的Tenstorrent執行長Jim Keller，10日下午於國際半導體展的大師論壇演講中宣布，該公司將...

精測半導體展發表 AI驅動全流程探針卡解決方案

精測（6510) 今（10日） 於2025 台北國際半導體展 (SEMICON Taiwan) 發表以「AI 驅動探針卡...

默克以先進材料驅動AI創新 並以在地製造強化供應鏈韌性

材料科技大廠默克今日宣布，將於2025 SEMICON Taiwan 國際半導體展期間，以「Materials Inte...

打破漲價預期！台灣大看好iPhone 17買氣 開賣首周上看年增三成

Apple宣布推出iPhone 17系列及Apple Watch，台灣大（3045）10日馬上開放新機預約，台灣大個人用...

東台攜手東捷亮相 SEMICON 聚焦 AI 與 SiC 先進製程搶單

全球半導體產業正迎來高速成長期，工具機大廠東台（4526）精機10日攜手策略夥伴東捷（8064）科技，於SEMICON ...

台積電營收／8月逾3,357億元 月增3.9%、年增33.8%

台積電（2330）10日公布2025年8月營收報告。2025年8月合併營收約為3,357億7,200萬元，較上月增加3....

