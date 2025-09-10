台北國際航太暨國防工業展 創見展出國防與安防解決方案

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創見將於台北國際航太暨國防工業展，展出國防與安防解決方案。圖／創見提供
創見將於台北國際航太暨國防工業展，展出國防與安防解決方案。圖／創見提供

2025台北國際航太暨國防工業展將於9月18日至20日，在台北南港展覽館盛大登場。全球儲存領導品牌創見資訊 (Transcend Information, Inc.) 將於1館1樓I0401攤位展出高頻寬工業級DDR5-6400記憶體模組、工業用鏡頭模組影像解決方案，以及專為軍警、消防與醫護專業人員打造的專業級穿戴式密錄器。憑藉高速運算與智慧影像技術，創見將展現於國防工業與公共安全領域的前瞻技術實力，並持續提供專業可靠的全方位安防應用解決方案。

創見在台北國際航太暨國防工業展展出的產品包括DDR5-6400工業用記憶體模組，提供高達6,400 MT/s的高效傳輸效能，顯著提升系統效能與資料處理效率，適用於長時間高負載的工業自動化環境，有效優化設備反應速度與作業流程，提升生產效率與系統運作穩定性。

其次是工業用鏡頭模組影像解決方案。創見鏡頭模組適用於自動化生產與嵌入式系統，具備檢測、監控與影像辨識功能，靈活整合至工業電腦、POS終端、充電樁等設備，並支援日夜間清晰成像。產品相容MIPI CSI-2與USB介面，支援Raspberry Pi與NVIDIA Jetson平台，打造完整的智慧視覺應用方案。

另外也展出專業級穿戴式密錄器。創見表示，專為軍警、消防、醫護及保全人員量身打造的DrivePro Body系列穿戴式密錄器，提供執勤時蒐集關鍵影像紀錄，全系列採用高感光元件，即使在低光源環境下，也能清晰捕捉畫面，完整還原事發經過。旗艦款DrivePro Body 40搭載Sony STARVIS 2感光元件，夜視紅外線LED燈與防手震錄影功能，確保影像穩定清晰，並具備IP68防塵防水等級及符合美國軍規抗震標準，支援最長11小時連續錄影，保障前線執法人員安全，確保執勤過程透明並完整紀錄。

