快訊

柯文哲交保獻祝福「健康安好」 王世堅再給建言：不要再煽惑群眾

遭考生抨擊...作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

超搶手！ 中華電信 iPhone 17 限量預購 三分鐘額滿

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）表示，10日下午3點開放網路門市預約iPhone 17全系列及iPhone Air新機，3分鐘內預約額滿。

中華信表示，iPhone 17配備創新的Center Stage前置相機，以及全新推出iPhone Air為歷來最纖薄的專業效能iPhone，話題十足，讓忠實果粉迫不及待趕快入手，帶動iPhone 17全系列及iPhone Air預約熱烈。

此外，中華電信官方LINE帳號於今早舉辦「iPhone新機LINE問卷調查」，根據統計，果粉最想購買機型為iPhone 17 Pro/17 Pro Max高達八成，以容量512GB最多，占35%；其中，最受果粉青睞的新機顏色前三名依序為藏藍色、宇宙橙色、銀色，皆為iPhone 17 Pro系列機型專屬，如為iPhone 17系列顏色，則以薰衣草紫色最受歡迎。

中華電信指出，iPhone 17全系列新機與iPhone Air將於9月19日上午8點起，在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣，入手最新iPhone首選中華電信。

LINE iPhone 中華電信

延伸閱讀

遠傳資費出爐！iPhone 17零元購機 iPhone 16降價、最高省9000元

iPhone Air／17系列登場！遠傳網路門市9月12日晚間8點開放限量預購

iPhone 17規格升級、加量不加價 電信商預期：將引爆年度換機潮

iPhone 17系列怎麼選？專家直指「這款最超值」：容量加倍價格不變

相關新聞

「矽谷大神」親口宣布 將在台北開設辦公室徵人

被稱為矽谷大神的Tenstorrent執行長Jim Keller，10日下午於國際半導體展的大師論壇演講中宣布，該公司將...

默克以先進材料驅動AI創新 並以在地製造強化供應鏈韌性

材料科技大廠默克今日宣布，將於2025 SEMICON Taiwan 國際半導體展期間，以「Materials Inte...

打破漲價預期！台灣大看好iPhone 17買氣 開賣首周上看年增三成

Apple宣布推出iPhone 17系列及Apple Watch，台灣大（3045）10日馬上開放新機預約，台灣大個人用...

東台攜手東捷亮相 SEMICON 聚焦 AI 與 SiC 先進製程搶單

全球半導體產業正迎來高速成長期，工具機大廠東台（4526）精機10日攜手策略夥伴東捷（8064）科技，於SEMICON ...

台積電營收／8月逾3,357億元 月增3.9%、年增33.8%

台積電（2330）10日公布2025年8月營收報告。2025年8月合併營收約為3,357億7,200萬元，較上月增加3....

台積電營收／8月逾3,357億元 創歷史次高與歷年同期新高

台積電（2330）10日公佈2025年8月營收報告。2025年8月合併營收約為新台幣3,357億7,200萬元，較上月增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。