進典美國新廠投產 打入美、日半導體AI運算及特化市場

SEMICON Taiwan 2025國際半導體展10日登場，高階工業閥門大廠進典（6843）工業執行長范義鑫表示，目前訂單能見度已看到明年第1季。他同時宣布，因應在地化生產要求及看好美國未來2、3年內將設立14座AI運算中心的龐大商機，進典已正式在美國休士頓設廠，並於7月起投產。

進典近期也通過日本KHK高壓氣體設備認證，全面切入美國、日本的半導體、特用化學、電力及AI運算中心市場。

法人估，進典今年營收看增雙位數成長，每股稅後純益應有2元以上，並有機會超越去年的2.3元，2026年營收將挑戰新高，獲利持續攀升。

就進典今年各地區營收占比來看，台灣占比約35%，中國大陸約35%，海外市場為20%，其餘10%為售後服務體系。范義鑫表示，打入美國及日本市場後，目標明年海外營收占比可拉升至30%以上，與台灣、中國大陸的營收占比相當。

在美國市場部分，范義鑫表示，進典長期耕耘半導體產業，看好美國市場，未來將聚焦三大板塊，包括美國AI運算中心及半導體、電力、特用化學市場。

目前已成功取得因半導體及運算中心建置所需的能源及特化閥門需求，像是打入美國前五大電廠供應鏈，在休士頓建置供應陶氏(DOW)化學儀表閥門產線，預估美國營收占比明年快速倍增，將由今年10%增至20%。

范義鑫指出，投資近億元興建的休士頓廠房，總計約1,000多坪，主要生產ICS儀表系統及自動控制產線，已於7月正式投產，符合美國要求在地生產政策，對進典相當有利。

范義鑫進一步指出，美國的能源電力市場已成功切入美國前五大電力公司；AI運算中心則看好美國2、3年內將設立14座AI運算中心，以一個運算中心預估200萬美元閥門來看，將近有10億元的商機。

至於特化化工市場，則與全球化工龍頭Dow Chemical合作，已於今年開始量產，未來也將鎖定英特爾及美光等半導體供應鍊。

范義鑫表示，這幾年進典在國際化布局有顯著成就，除了台積電（2330）台灣的建廠、日本熊本廠、JASM、新加坡美光、台廠AI伺服器冷卻系統等閥門需求，在日本市場也取得日本KHK高壓氣體設備認證及加入日本閥門協會(JVMA)，成為台灣首家入會的閥門企業。

他說，進典自進軍日本市場以來，短時間內便獲得高度認可，證明公司產品符合日本嚴格工業標準。

進典目前與日本法液空、東麗TORAY及多家半導體EPC業者建立長期合作關係，持續為日本半導體產業提供解決方案，並規劃12月赴日本參加半導體展，今年日本市場占進典營收比重約3%至5%，明年營收可望拉升至10%。