「矽谷大神」親口宣布 將在台北開設辦公室徵人

【中央社／台北10日電】

享有矽谷「晶片大神」之稱的凱勒（Jim Keller）今天表示，台北有很棒的人才，且能製造系統晶圓等，他擔任執行長的Tenstorrent要在台北設立辦公室，並將招攬小晶片等工程師。

凱勒來台參加SEMICON Taiwan 2025國際半導體展，今天在「大師論壇」演講。他一開場就說，Tenstorrent是AI電腦的特殊工廠，可以支援高階AI電腦，台灣可以生產系統晶圓等，因此決定加入這團隊。

凱勒表示，Tenstorrent要在台北設立辦公室，台北有很棒的人才，Tenstorrent要在台灣延攬小晶片工程師等。由於Tenstorrent所有東西都公開，還沒加入公司就可以很清楚知道公司做什麼，因此對於攬才很有信心。

他指出，Tenstorrent成立8年，產品已經開始出貨，LG是客戶之一，其電視也有AI處理器。成立Tenstorrent有使命感，主要採用開放源的Risc V，並用普通的動態隨機存取記憶體（DRAM）打造高效能AI，協助每個人都可以用得起AI。

凱勒說，Tenstorrent的處理器是採用台積電6奈米生產，開發成本約8000萬美元，希望未來能夠透過小晶片相互合作，讓AI電腦設計更有趣。

凱勒曾任英特爾（Intel）矽工程集團資深副總裁、特斯拉（Tesla）自動駕駛副總裁及超微（AMD）首席核心架構師，主導多項改變世界的晶片設計，享有矽谷「晶片大神」之稱。