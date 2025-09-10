晶瑞光紅外線成像及雷射模組 搶進無人機及智慧監控市場

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
晶瑞光首度參加國際半導體展，晶瑞光董事長鄒政興（中）展示最新濾光片與感測模組技術。圖／晶瑞光提供
晶瑞光電(6787)董事長鄒政興今天於SEMICON 國際半導體展中指出，「三光模組」產品結合可見光遠距鏡頭、彩色夜視鏡頭以及紅外熱成像到雷射模組，提供完整的光學解決方案，鎖定無人機、智慧監控及協作型機器人等應用市場，其中無人機將於今年第4季與國內無人機廠簽約打入國際市場，明年貢獻業績，智慧監控系統則與四大連鎖超商之一及大型冷凍庫廠洽談中。公司預估第4季業績比第3季好，全年營收增幅逾50%，期待明年轉虧為盈。

鄒政興指出，兩年多前開始發展「半導體防光製程」（微顯影技術），開發「多屏分光鍍膜技術」應用在半導體製程，今年首度參加國際半導體展，展示最新一代 NBG、NBPF Filter 等濾光片與感測模組技術，展現晶瑞光在光學濾波、3D 感測與車用 LiDAR 領域的研發實力。

鄒政興說，這兩年發展熱成像模組開始發酵，在既有技術下開發兩大產品模組，包括紅外熱成像模組及彩色夜視模組，而無人機使用的「三光模組」，晶瑞光以光學技術核心開發晶片到模組，正是台灣無人機發展所需，目前與三家無人機廠商洽談中。

鄒政興指出，晶瑞光發展的無人機、智慧物流及機器人中，無人機最快有機會貢獻營收，主要來自美國代工、台灣國防部需求

及東南亞到台灣尋求採購與歐洲市場，若順利的話，第四季可望與無人機廠簽約，進一步打進國際市場，明年可望貢獻業績。

除無人機市場外，晶瑞光亦積極拓展智慧安全監控解決方案，透過熱成像模組搭配 AI 軟體，可提前偵測火源熱點，降低工廠倉儲及大型場域火災風險。該系統目前正與四大連鎖超商之一及大型冷凍庫作業系統廠洽談；機器人部分，已與國內廠商接洽，晶瑞光提供硬體視覺、攝像鏡頭、熱成像及模組，鄒政興坦言，這塊不會很快貢獻業績。

展望下半年及明年，鄒政興表示，隨著 AIoT 應用普及、自駕車發展加速，以及智慧醫療需求爆發，看好晶瑞光未來成長動能，自結8月營收為1746萬元，年增53.72%；累計前八月營收為1.1億元，年增38%，預估第4季比第3季好，今年全年營收有機會成長逾50%，虧損會大幅收斂，動能來自原本光學元件訂單，受惠大陸市場手機、智慧車與機器人產業對光學濾光片的強勁需求所致。2026年在無人機訂單及業績貢獻下，有機會轉盈。

營收 無人機 半導體

