宏正前進2025國際半導體展 驅動智慧製造邁向數位新時代

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

全球智慧製造及物聯網方案領導廠商宏正（6277）自動科技的台灣子公司宏電科技宣布將參加2025國際半導體展（SEMICON Taiwan），將展示兩大核心解決方案，聚焦「智慧工廠程控中心」與「產線RPA流程自動化」，協助高科技製造業推進數位轉型，強化營運韌性。

SEMICON Taiwan國際半導體展為全球具影響力的半導體專業展會，2025則是歷年來最大規模，集結1,200家以上半導體與科技指標企業，預估吸引超過4,000家參展商共襄盛舉，展示期間自9月10日至12日於台北南港展覽館1&2館登場。

宏正認為，隨著高科技製造流程日益複雜，資訊收集與即時應變能力已成為維繫產線穩定的關鍵。ATEN中控中心方案結合KVM over IP訊號延長器與ATEN遠端監控軟體RCMMS，整合資訊識別、偵測及AI演算，將龐大數據即時可視化於大型LED電視牆。透過ATEN全新4K四螢幕KVM over IP 多視窗接收器，可打造全方位座席管理方案，兼具智慧監控與多訊號整合控制，進一步強化場域安全，並確保全區環境無虞。再搭配ATEN環控系統、擴大機與揚聲器，提供主動式告警提示，協助管理人員即時掌握異常狀況，建構高度視覺化的智慧控制室，實現集中、高效且完善的場域管理。

此外，宏正指出，在高敏感度的高科技產線中，降低人工操作風險已成為必然趨勢。ATEN以RCMMS 遠端監控軟體，搭配KVM over IP遠端電腦管理方案，結合RPA腳本觸發技術，實現設備的遠端化與自動化操作，進一步提升產線的安全性與效率。

