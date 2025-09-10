默克：台灣是全球最大半導體材料市場 遠超中韓

台灣默克集團董事長李俊隆今天表示，台灣連續15年都是全球最大半導體材料市場，台灣占比高達29.8%，遠超過第2、3名中國的19.9%、韓國15.5%；他說，客戶在哪裡，默克就在哪裡。

SEMICON Taiwan 2025國際半導體展今天登場，默克同步舉行記者會，李俊隆強調，默克不僅是供應商，更是與客戶並肩前行的夥伴。透過深耕台灣，致力於滿足在地先進製程的技術與材料需求，默克高雄廠即將在今年12月正式開幕。

默克電子科技事業體全球薄膜科技事業執行副總裁暨配方材料事業及商業領導委員會代理主席冉紓睿（Dr. Surésh Rajaraman）表示，默克擁有市場最廣泛、多元的材料產品組合，透過AI技術與機器學習加速研發腳步，推動半導體在AI運算需求下加速創新的需求。

冉紓睿認為，在台灣談AI比較容易獲得共鳴，台灣是全球半導體產業的領頭羊，也是最大的半導體材料市場，默克憑藉深厚材料智慧，為客戶提供突破性的全方位解決方案，加速克服製程挑戰；以往半導體材料只用到化學元素表一小部分，現階段先進製程不斷開發，化學元素表的元素有2/3都用到了。

默克說明，高雄廠預計12月1日舉行落成典禮，默克對台灣的承諾不變。