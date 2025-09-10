快訊

柯文哲交保獻祝福「健康安好」 王世堅再給建言：不要再煽惑群眾

遭考生抨擊...作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

默克：台灣是全球最大半導體材料市場 遠超中韓

中央社／ 台北10日電

台灣默克集團董事長李俊隆今天表示，台灣連續15年都是全球最大半導體材料市場，台灣占比高達29.8%，遠超過第2、3名中國的19.9%、韓國15.5%；他說，客戶在哪裡，默克就在哪裡。

SEMICON Taiwan 2025國際半導體展今天登場，默克同步舉行記者會，李俊隆強調，默克不僅是供應商，更是與客戶並肩前行的夥伴。透過深耕台灣，致力於滿足在地先進製程的技術與材料需求，默克高雄廠即將在今年12月正式開幕。

默克電子科技事業體全球薄膜科技事業執行副總裁暨配方材料事業及商業領導委員會代理主席冉紓睿（Dr. Surésh Rajaraman）表示，默克擁有市場最廣泛、多元的材料產品組合，透過AI技術與機器學習加速研發腳步，推動半導體在AI運算需求下加速創新的需求。

冉紓睿認為，在台灣談AI比較容易獲得共鳴，台灣是全球半導體產業的領頭羊，也是最大的半導體材料市場，默克憑藉深厚材料智慧，為客戶提供突破性的全方位解決方案，加速克服製程挑戰；以往半導體材料只用到化學元素表一小部分，現階段先進製程不斷開發，化學元素表的元素有2/3都用到了。

默克說明，高雄廠預計12月1日舉行落成典禮，默克對台灣的承諾不變。

AI 默克 半導體

延伸閱讀

2025國際半導體展／10日南港盛大開幕 預計觀展人數破10萬人

8月出口電子品紅通通 傳產翻黑

全民權證／創意 瞄準逾90天

獨／台積電鉅額交易驚見1275元天價 遠超現貨歷史高點

相關新聞

「矽谷大神」親口宣布 將在台北開設辦公室徵人

被稱為矽谷大神的Tenstorrent執行長Jim Keller，10日下午於國際半導體展的大師論壇演講中宣布，該公司將...

默克以先進材料驅動AI創新 並以在地製造強化供應鏈韌性

材料科技大廠默克今日宣布，將於2025 SEMICON Taiwan 國際半導體展期間，以「Materials Inte...

打破漲價預期！台灣大看好iPhone 17買氣 開賣首周上看年增三成

Apple宣布推出iPhone 17系列及Apple Watch，台灣大（3045）10日馬上開放新機預約，台灣大個人用...

東台攜手東捷亮相 SEMICON 聚焦 AI 與 SiC 先進製程搶單

全球半導體產業正迎來高速成長期，工具機大廠東台（4526）精機10日攜手策略夥伴東捷（8064）科技，於SEMICON ...

台積電營收／8月逾3,357億元 月增3.9%、年增33.8%

台積電（2330）10日公布2025年8月營收報告。2025年8月合併營收約為3,357億7,200萬元，較上月增加3....

台積電營收／8月逾3,357億元 創歷史次高與歷年同期新高

台積電（2330）10日公佈2025年8月營收報告。2025年8月合併營收約為新台幣3,357億7,200萬元，較上月增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。