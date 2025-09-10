卓揆：全球關稅新秩序下 台灣爭取合理待遇、確保產業穩定

行政院長卓榮泰10日出席「SEMICON Taiwan 2025國際半導體展」開幕典禮時表示，全球進入關稅新秩序談判，臺灣因「232條款」進程較複雜，協商速度較慢。但基於臺美合作與臺灣在全球的重要性，國際已愈加重視我方。政府盼談判成果合理，並將迅速因應，保障產業穩定發展。

卓榮泰指出，SEMICON Taiwan國際半導體展舉辦30年來，規模一年比一年擴大、成績一年比一年成功。2025年共有17國設立國家館，較2024年13國更顯增加，還有超過60國、1,200多家廠商集合智慧結晶，帶來全世界最創新的科技。他期待未來臺灣半導體產業發展能符合今年展覽主題「世界同行 創新啟航（Leading with Collaboration. Innovating with the World.）」，成為一條非常值得嚮往與追求的路。

卓榮泰說，如同近期播映的紀錄片「造山者－世紀的賭注」情節，在場先進都是一路打造臺灣，乃至於全球半導體的「造山者」。大家30年來所建造的這一座山，不僅守護臺灣，也布局到全世界，使各國仰賴臺灣，展現臺灣的重要性。卓院長強調，臺灣有準備、有能力，也有責任成為國際社會最可信賴的國家，期盼各國繼續與臺灣合作並信賴臺灣。

卓榮泰表示，人工智慧的浪潮帶來新的工業革命，不論從AI（人工智慧）、雲端運算，甚至到終端設備的運用，都帶來前所未有的想像。2024年臺灣半導體業產值達到新臺幣5.3兆元，期待未來能迅速突破6兆元。而為達成這項目標，行政院於2026年中央政府總預算已編列逾300億元推動「AI新十大建設」，其中在「關鍵技術」部分，不僅要讓我國「矽光子」成為全球重要角色，亦要發展「量子科技」，成為幫助各行各業、百工百業升級進步的重要工具，並發揮民主供應鏈的角色，加大力道研發AI無人機、智慧機器人及無人載具。

卓榮泰進一步表示，「AI新十大建設」是政府重要的政策之一，期待藉此達成兩項終極目標：一是讓全國智慧製造產業能隨著「AI新十大建設」升級大躍進，進而帶動所有產業發展；二是要讓臺灣成為一個「全民智慧生活圈」，讓每位國人真正享受先進科技所帶來的便利，並落實在政府提供的各項服務之中，以達「創新驅動、普惠大眾」目標。

卓榮泰說，半導體產業累積多年智慧與科技的結晶，為持續協助業者發展，政府對內將持續協助維持產業向前推進的動力，鼓勵業者加速研發、多元合作，將上、中、下游廠商整合成更堅強的產業鏈；對外，也鼓勵業者更積極展開全球布局，與全球重要夥伴、供應鏈廠商及研發團隊進行更多國際合作，讓臺灣真正跟世界結合在一起。只要臺灣愈被世界需要，就有更大力量主導發展的方向，同時臺灣也會因國際的重視，在地緣政治之中獲得安全與和平。

卓榮泰表示，總統曾說：「臺灣對世界未來的發展和進步有責任，臺灣願意成為未來人工智慧時代對科技發展的支點。」這是總統對國人的宣示，也是總統對行政院的指令。行政團隊將在此一基礎上與國內產業多方合作，也希望透過國內業界更進一步展開國際的合作。

此外，卓榮泰提到，全世界正面臨關稅新秩序的談判過程，臺灣談判速度較為緩慢，主要是臺灣須面臨「232條款」較複雜的談判過程。惟基於臺美過去合作關係，以及國內各業界為臺灣在全世界打造重要性的地位，因此臺灣已愈被重視，相信臺灣最終能獲得合理的關稅對待，也期待大家的貢獻能夠反映在近期即將繼續進行的談判之中，並早日歸結出大家可以遵循的方向，而政府也會快速適應談判結果，讓各行各業能夠正常循序發展。