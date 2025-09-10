快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
微星科技以創新推動永續，榮獲國家企業環保獎肯定。微星／提供
全球電競與高效能運算領導品牌微星（2377）憑藉在減碳、再生能源應用、綠色設計與供應鏈管理等面向的卓越成效，榮獲第七屆「國家企業環保獎」肯定。微星多年來持續投入 ESG 實踐，從產品研發到製造管理全面導入環保理念，展現企業以創新科技推動永續的決心。本屆頒獎典禮於公務人力發展學院卓越堂舉行，微星科技行銷副總經理程惠正出席受獎，象徵公司高層對 ESG 的重視與承諾。

微星於 2023 年達成階段性減碳目標，因此重新訂定至 2030 年減少 80% 範疇 1+2 溫室氣體排放，同時承諾Science-based targets Initiative (科學基礎減碳目標倡議)的 1.5℃ 積極減碳路徑。不僅如此，公司也於 2024 年設定範疇 3 溫室氣體減量目標，展現持續自我挑戰的決心。

2024 年微星主要生產工廠已接近使用 100% 再生能源，集團整體再生能源使用率亦超過 60%，大幅推進綠色製造與能源轉型。

微星於 2024 年起逐步淘汰 PVC 塑料包材，導入 FSC 永續森林管理認證包材，以及將 PCR 消費後回收塑膠用於產品機構件。同時推出 MSI eConnect EMS 電動車能源管理系統，結合硬體與軟體專業提升充電設施效率與安全性，並榮獲「臺灣金選獎」肯定。

目前已有 95% 供應商取得永續相關認證。微星亦持續推動訪視、稽核與供應商大會，提升永續供應鏈管理。同時，公司辦公室獲環境部「環保餐廳」與「綠色辦公空間」認證，並參與「綠能公益 100+」、認養茶園與農田等計畫，以多元方式落實 ESG。

微星科技行銷副總經理程惠正表示：「榮獲國家企業環保獎，不僅是對微星多年來推動環境永續的肯定，更提醒我們要不斷精進。環保是企業責任，也是競爭力的核心來源。未來微星將持續以創新科技深化 ESG，攜手產業與社會，共同邁向更永續的未來。」

