打破漲價預期！台灣大看好iPhone 17買氣 開賣首周上看年增三成

Apple宣布推出iPhone 17系列及Apple Watch，台灣大（3045）10日馬上開放新機預約，台灣大個人用戶事業群商務長林東閔更看好iPhone 17買氣，開賣首周就去年同期，年增可望達二到三成。

台灣大今日上午11點30分起，開放iPhone 17系列及Apple Watch S11、SE 3、Ultra 3新機的網路及實體門市預約。此外，myfone網路門市將於9月11日早上9點起開放Apple Watch S11、SE 3、Ultra 3單機預購，12日晚上8點起開放iPhone 17系列單機預購。

今年雖有美國關稅影響，但iPhone 17新機價格沒有漲價，反而有降價表現，電信業者普遍看好將驅動買氣。林東閔認為，iPhone 17將驅動換機潮，尤其是目前手上拿iPhone 11至iPhone 13的用戶，預估開賣首周銷售量可望較去年同期成長二到三成，供貨狀況可望較往年充足，但在高買氣情況下，仍需預防搶購狀況。

林東閔表示，iPhone 17 Pro系列從外觀、效能、散熱、續航與相機系統帶來五大升級，除三顆Fusion鏡頭全數升為4,800萬畫素，更提供8倍光學品質變焦及全新Center Stage前置相機帶來更完美的自拍體驗；搭載3奈米製程A19 Pro晶片。此外，Apple Intelligence的AI性能大幅進化，繁體中文版本也即將登場。

至於iPhone 17價格策略，林東閔表示，今年價格策略相當具有突破性，包含標準版容量翻倍至256GB，但卻維持去年價格，Pro系列全面降價500元，最高階的Pro Max較去年持平，打破市場對於iPhone 17可能漲價的預期，更可望帶動市場買氣。

據台灣大內部統計，申辦iPhone專案用戶中，選擇月租1,399元以上用戶占比近9成，台灣大第2季行動服務營收中5G占比達66%，台灣大看好iPhone17將帶動新一波換機潮，有望超越去年買氣，推升ARPU和整體營收成長。