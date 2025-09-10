英飛凌：沒電力就沒AI 資料中心與邊緣AI相輔相成

英飛凌（Infineon）執行長漢尼貝克（Jochen Hanebeck）今天表示，人工智慧（AI）大規模快速興起，同時有很多挑戰，包括電源的挑戰，沒有電力就沒有AI，應改進電力效率。

漢尼貝克與恩智浦（NXP）執行長席福（KurtSievers）今天在SEMICON Taiwan國際半導體展「大師論壇」演講，分享對未來AI生態的看法。漢尼貝克說，現在是非常令人期待的時刻，因為AI大規模快速度興起，AI無所不在，機器人和汽車等實體AI很快就會問世。

漢尼貝克表示，目前同時有非常多的挑戰，其中電源是AI發展的瓶頸，因為沒有電力就沒有AI，應改進電力效率。

席福說，AI可以讓人類生活變得更好，也將推動半導體產業成長，預期2030年全球半導體業產值可望達到1.3兆美元規模，半導體產業未來十年將會因為AI有不可思議的成長。

他表示，資料中心不會被邊緣AI取代，兩者將相輔相成。其中，邊緣AI應用方面，能源效率、信任及安全非常重要。