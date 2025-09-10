2025國際半導體展／華立董座看旺明年半導體材料商機 卡位機器人領域

華立（3010）董座張尊賢10日在SEMICON Taiwan 2025國際半導體展期間受訪提到，今年看來下半年半導體需求可望優於上半年，2026年半導體材料商機持續看旺，公司並已卡位機器人商機。

華立本身提供半導體大客戶材料與氣體，並也積極布局氣體純化在地供應，華立先前已和信銘工業打造台灣首座氖氣提純工廠，可就近服務客戶需求。

對於美國對等關稅帶來的半導體商機，華立也已卡位新加坡東南亞等地，同時由於客戶群在美國設廠可豁免關稅也帶來新商機。

華立應對機器人新商機也展開準備，張尊賢說，華立內部智慧整合與應用部門機動調整，新的應用部門去年設立，設備40-50人配合合作夥伴合作達上百人規模。

他也說，智慧整合以及應用部門去年投入自動化設備給產線可望今年與明年創造10億元產值挹注，華立也將代理AI伺服器業績納入智慧整合部門，機器人則在在智慧整合。

他提到，觀察機器人應用需求已經有但需要整合，美國製造沒人力需要機器人方案，當前人形機器人快速發展，壽命夠長效率到電力都兼顧這一兩年進步很快，從製造端而言交出產品角度來看自動化設備比較實際，集團針對機器人針對客戶需求提供對應的方案包含提供產線整廠的服務。