快訊

尼泊爾年輕人怒吼中！反對社群禁令，抗爭逼總理下台

別驚慌！電信三雄10日下午4時 進行災防訊息測試

台灣人冤大頭？iPhone 17出國買划算嗎 1圖看價差、美國省萬元

2025國際半導體展／華立董座看旺明年半導體材料商機 卡位機器人領域

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
華立董事長張尊賢（左）。記者尹慧中攝影
華立董事長張尊賢（左）。記者尹慧中攝影

華立（3010）董座張尊賢10日在SEMICON Taiwan 2025國際半導體展期間受訪提到，今年看來下半年半導體需求可望優於上半年，2026年半導體材料商機持續看旺，公司並已卡位機器人商機。

華立本身提供半導體大客戶材料與氣體，並也積極布局氣體純化在地供應，華立先前已和信銘工業打造台灣首座氖氣提純工廠，可就近服務客戶需求。

對於美國對等關稅帶來的半導體商機，華立也已卡位新加坡東南亞等地，同時由於客戶群在美國設廠可豁免關稅也帶來新商機。

華立應對機器人新商機也展開準備，張尊賢說，華立內部智慧整合與應用部門機動調整，新的應用部門去年設立，設備40-50人配合合作夥伴合作達上百人規模。

他也說，智慧整合以及應用部門去年投入自動化設備給產線可望今年與明年創造10億元產值挹注，華立也將代理AI伺服器業績納入智慧整合部門，機器人則在在智慧整合。

他提到，觀察機器人應用需求已經有但需要整合，美國製造沒人力需要機器人方案，當前人形機器人快速發展，壽命夠長效率到電力都兼顧這一兩年進步很快，從製造端而言交出產品角度來看自動化設備比較實際，集團針對機器人針對客戶需求提供對應的方案包含提供產線整廠的服務。

華立 機器人 半導體

延伸閱讀

2025國際半導體展／經濟部聚焦矽光子平台、3D晶片模組強化創新產業鏈

2025國際半導體展／新萊集團總監：掌握關鍵技術 閥類可用在先進製程

2025國際半導體展／和大集團發表封裝檢測設備 吸引國內外大廠目光

關稅當前 駐美代表人俞大㵢短期內不異動

相關新聞

台積電營收／8月逾3,357億元 月增3.9%、年增33.8%

台積電（2330）10日公布2025年8月營收報告。2025年8月合併營收約為3,357億7,200萬元，較上月增加3....

台積電營收／8月逾3,357億元 創歷史次高與歷年同期新高

台積電（2330）10日公佈2025年8月營收報告。2025年8月合併營收約為新台幣3,357億7,200萬元，較上月增...

2025國際半導體展／華立董座看旺明年半導體材料商機 卡位機器人領域

華立（3010）董座張尊賢10日在SEMICON Taiwan 2025國際半導體展期間受訪提到，今年看來下半年半導體需...

2025國際半導體展／華航參展 為前進鳳凰城暖身

華航（2610）10日參加為期三天在台北南港展覽館盛大舉辦的SEMICON Taiwan國際半導體展，並由總經理陳漢銘出...

2奈米洩密案！傳河合利樹缺席總統府行程 赴台積電向魏哲家道歉

SEMICON Taiwan 2025 國際半導體展10日於南港展覽館盛大登場，焦點意外落在東京威力科創（TEL）社長兼...

2025國際半導體展／經濟部聚焦矽光子平台、3D晶片模組強化創新產業鏈

2025 SEMICON Taiwan國際半導體展10日盛大登場，經濟部產業技術司整合工研院、金屬中心打造「經濟部科技研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。