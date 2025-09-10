2025國際半導體展／華航參展 為前進鳳凰城暖身

華航（2610）10日參加為期三天在台北南港展覽館盛大舉辦的SEMICON Taiwan國際半導體展，並由總經理陳漢銘出席當天展覽開幕儀式共襄盛舉。華航鳳凰城即將開航秋季線上旅展精選航線最低76折起。

展區現場設有華航專屬攤位，除介紹華航美西新增直飛航點鳳凰城外，亦提供華航結盟西南航空無縫接軌的轉機服務諮詢，為半導體產業夥伴未來進行商務旅程時，提供更靈活、舒適的飛行選擇及體驗。

SEMICON Taiwan作為全球最具影響力的半導體展之一，每年匯聚上千家廠商與數萬名專業人士，華航為本次唯一以實體攤位參展的航空公司，重點在推廣12月3日即將開航的鳳凰城；美國亞利桑那州商務局總裁Sandra Waston 特別蒞臨華航攤位與總經理陳漢銘一同剪綵，看好新航點開航後為往返台美兩地的旅客帶來更多更廣的便利性。

展覽期間凡貴賓蒞臨華航位於南港展覽館二館4樓的R7926號攤位，並完成指定任務，即有機會獲得由Sharetea歇腳亭與法朋烘焙甜點坊熱情提供的華航機上限定飲品、甜點，或是華航Logo小禮物。

Sharetea歇腳亭所屬的聯發國際董事長鄭凱隆也特別來到展區支持華航，一同打卡換好禮，限量好禮送完為止，歡迎各界蒞臨體驗精彩活動。

華航台北鳳凰城每周三、五、日飛航，由空中巴士A350-900機型執飛，提供豪華商務艙、豪華經濟艙、經濟艙三艙等服務，安排太陽之城鳳凰城巡禮就趁現在，即日起至9月29日止，華航官網秋季線上旅展搶先開跑，還有更多台灣出發精選航線最低76折起。