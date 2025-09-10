2025國際半導體展／華航參展 為前進鳳凰城暖身

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航10日參加SEMICON Taiwan國際半導體展，美國亞利桑那州商務局總裁Sandra Waston（左四）、副總裁Fernando Garcia（右四）特別蒞臨華航攤位與總經理陳漢銘（中）一同剪綵。華航提供
華航（2610）10日參加為期三天在台北南港展覽館盛大舉辦的SEMICON Taiwan國際半導體展，並由總經理陳漢銘出席當天展覽開幕儀式共襄盛舉。華航鳳凰城即將開航秋季線上旅展精選航線最低76折起。

展區現場設有華航專屬攤位，除介紹華航美西新增直飛航點鳳凰城外，亦提供華航結盟西南航空無縫接軌的轉機服務諮詢，為半導體產業夥伴未來進行商務旅程時，提供更靈活、舒適的飛行選擇及體驗。

SEMICON Taiwan作為全球最具影響力的半導體展之一，每年匯聚上千家廠商與數萬名專業人士，華航為本次唯一以實體攤位參展的航空公司，重點在推廣12月3日即將開航的鳳凰城；美國亞利桑那州商務局總裁Sandra Waston 特別蒞臨華航攤位與總經理陳漢銘一同剪綵，看好新航點開航後為往返台美兩地的旅客帶來更多更廣的便利性。

展覽期間凡貴賓蒞臨華航位於南港展覽館二館4樓的R7926號攤位，並完成指定任務，即有機會獲得由Sharetea歇腳亭與法朋烘焙甜點坊熱情提供的華航機上限定飲品、甜點，或是華航Logo小禮物。

Sharetea歇腳亭所屬的聯發國際董事長鄭凱隆也特別來到展區支持華航，一同打卡換好禮，限量好禮送完為止，歡迎各界蒞臨體驗精彩活動。

華航台北鳳凰城每周三、五、日飛航，由空中巴士A350-900機型執飛，提供豪華商務艙、豪華經濟艙、經濟艙三艙等服務，安排太陽之城鳳凰城巡禮就趁現在，即日起至9月29日止，華航官網秋季線上旅展搶先開跑，還有更多台灣出發精選航線最低76折起。

華航積極布局北美市場，目前航點包含美國紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖，以及加拿大溫哥華，每周超過40班次往返北美地區；透過與西南航空合作打造越洋航線轉接網絡，旅客可於華航官網一站式預訂華航美西航班銜接西南航空內陸航段的聯程機票，享受跨航報到及行李直掛服務，無縫轉接至全美超過百座城市，享受更彈性又順暢的旅行體驗。

華航10日參加SEMICON Taiwan國際半導體展，美國亞利桑那州商務局總裁Sandra Waston（左四）、副總裁Fernando Garcia（右四）、亞利桑那州駐台辦事處處長徐竹先（右三）蒞臨華航攤位，與華航總經理陳漢銘（中）、資深副總經理彭寶珠（左三）合影留念。華航提供
華航10日參加SEMICON Taiwan國際半導體展，美國亞利桑那州商務局總裁Sandra Waston（左四）、副總裁Fernando Garcia（右四）、亞利桑那州駐台辦事處處長徐竹先（右三）蒞臨華航攤位，與華航總經理陳漢銘（中）、資深副總經理彭寶珠（左三）合影留念。華航提供

