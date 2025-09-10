2奈米洩密案！傳河合利樹缺席總統府行程 赴台積電向魏哲家道歉

SEMICON Taiwan 2025 國際半導體展10日於南港展覽館盛大登場，焦點意外落在東京威力科創（TEL）社長兼執行長河合利樹身上。

原先排定昨傍晚隨SEMI率隊進總統府拜會總統賴清德，他卻臨時缺席，據悉並非因行程衝突，而是另有「重要任務」──赴新竹與台積電董事長暨總裁魏哲家會面，為前員工涉及2奈米技術外洩案親自道歉，並提出後續處理方向。

熟知內情人士透露，河合利樹每年參與台灣半導體展，固定拜訪魏哲家。

今年因洩密案敏感，他選擇低調不公開露面，避免尷尬。雖然兩人密會細節並未對外說明，但被視為TEL對此事件的正式表態，也成為產業內部關注焦點。

今年展會以「Leading with Collaboration. Innovating with the World. 世界同行 創新啟航」為主題，TEL依舊設展，但在案件調查未歇之際，取消往年慣例的新品與技術發表會。外界正關注，河合利樹是否會依舊現身展場，或延續低調姿態，避免將焦點從技術創新轉移至爭議事件上。