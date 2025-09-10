2025國際半導體展／新萊集團總監：掌握關鍵技術 閥類可用在先進製程

新萊集團市場部總監范志旻，10日在SEMICON Taiwan「2025國際半導體展」上表示，技術不屬於哪個國家，也不是美國一家說了算，企業只要掌握了關鍵技術，就有不同的路線可以走。「我們自研的閥類產品，已應用在先進製程中，毒性或高腐蝕性的氣液體輸送上。」

新萊集團是江蘇首家在創業板上市的台資企業，主業以鋁、不鏽鋼為母材的潔淨應用材料，是少數能夠覆蓋電子潔淨、生物醫藥、食品飲料三大應用領域的高潔淨應用材料研發與製造商之一台企。

從半導體來看，在各大光電半導體廠的生產線，幾乎都可見到新萊的產品。新萊將鋁、不銹鋼材料，經過精密複雜的電解、拋光、噴砂及車銑焊等加工，製成各式高精密的閥類及管件，應用於具毒性或高腐蝕性的氣液體輸送。

范志旻表示，公司已經研發出一款原子層沉積（ALD）閥門，是積體電路前道生產工藝中最關鍵的設備之一，國內外主流半導體廠都有採用。「這是一個毫秒級的開關，你眼睛眨一下，它就已經來回20次了。」

范志旻指出，新萊生產的閥類及管件分為一般真空及超真空等級，不少比例屬於客製化；產品對於焊道密合性的要求很高，更要通過嚴格的測漏檢驗。

新萊應材今年第2季營收人民幣7.3億元，年增0.9%；淨利潤人民幣0.5 億元，年減20.6%。今年上半年，營收人民幣 14億元，年減0.6%；淨利潤人民幣1 億元，年減23%。2025 年上半年，公司毛利率為24.4%，與上年相比下降1.1個百分點。

新萊曾在8月27日投資者關係活動紀錄表中表示，受地緣政治衝突升級、國際經濟環境惡劣等因素影響，海外業務出現一定程度的下滑。不過受益於境內乳製品行業和飲料行業的穩健發展，公司不斷加大重點客戶開發力度，同時「設備+包材」的業務模式更好地增加了與客戶間的黏性，公司產品市占率得以穩步增長。

新萊提到，業績保持穩定，是受益於半導體行業國產化趨勢及國產替代進程加快趨勢，透過加快技術創新，集聚發展資源，緊抓市場機遇，有效防控風險。

新萊董事長李水波熟悉不鏽鋼材料，在經營台灣超過30年，2000年轉戰昆山，成立「昆山新萊潔淨應用材料股份有限公司」， 2011年在大陸創業板掛牌的台資企業。