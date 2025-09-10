快訊

尼泊爾年輕人怒吼中！反對社群禁令，抗爭逼總理下台

別驚慌！電信三雄10日下午4時 進行災防訊息測試

台灣人冤大頭？iPhone 17出國買划算嗎 1圖看價差、美國省萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

2025國際半導體展／新萊集團總監：掌握關鍵技術 閥類可用在先進製程

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
新萊集團是江蘇首家在創業板上市的台資企業，主業為不鏽鋼為母材的潔淨應用材料，是少數能夠覆蓋電子潔淨、生物醫藥、食品飲料三大應用領域的高潔淨應用材料研發與製造商之一台企。圖為新萊在SEMICON Taiwan「2025國際半導體展」展位。記者林宸誼／攝影
新萊集團是江蘇首家在創業板上市的台資企業，主業為不鏽鋼為母材的潔淨應用材料，是少數能夠覆蓋電子潔淨、生物醫藥、食品飲料三大應用領域的高潔淨應用材料研發與製造商之一台企。圖為新萊在SEMICON Taiwan「2025國際半導體展」展位。記者林宸誼／攝影

新萊集團市場部總監范志旻，10日在SEMICON Taiwan「2025國際半導體展」上表示，技術不屬於哪個國家，也不是美國一家說了算，企業只要掌握了關鍵技術，就有不同的路線可以走。「我們自研的閥類產品，已應用在先進製程中，毒性或高腐蝕性的氣液體輸送上。」

新萊集團是江蘇首家在創業板上市的台資企業，主業以鋁、不鏽鋼為母材的潔淨應用材料，是少數能夠覆蓋電子潔淨、生物醫藥、食品飲料三大應用領域的高潔淨應用材料研發與製造商之一台企。

從半導體來看，在各大光電半導體廠的生產線，幾乎都可見到新萊的產品。新萊將鋁、不銹鋼材料，經過精密複雜的電解、拋光、噴砂及車銑焊等加工，製成各式高精密的閥類及管件，應用於具毒性或高腐蝕性的氣液體輸送。

范志旻表示，公司已經研發出一款原子層沉積（ALD）閥門，是積體電路前道生產工藝中最關鍵的設備之一，國內外主流半導體廠都有採用。「這是一個毫秒級的開關，你眼睛眨一下，它就已經來回20次了。」

范志旻指出，新萊生產的閥類及管件分為一般真空及超真空等級，不少比例屬於客製化；產品對於焊道密合性的要求很高，更要通過嚴格的測漏檢驗。

新萊應材今年第2季營收人民幣7.3億元，年增0.9%；淨利潤人民幣0.5 億元，年減20.6%。今年上半年，營收人民幣 14億元，年減0.6%；淨利潤人民幣1 億元，年減23%。2025 年上半年，公司毛利率為24.4%，與上年相比下降1.1個百分點。

新萊曾在8月27日投資者關係活動紀錄表中表示，受地緣政治衝突升級、國際經濟環境惡劣等因素影響，海外業務出現一定程度的下滑。不過受益於境內乳製品行業和飲料行業的穩健發展，公司不斷加大重點客戶開發力度，同時「設備+包材」的業務模式更好地增加了與客戶間的黏性，公司產品市占率得以穩步增長。

新萊提到，業績保持穩定，是受益於半導體行業國產化趨勢及國產替代進程加快趨勢，透過加快技術創新，集聚發展資源，緊抓市場機遇，有效防控風險。

新萊董事長李水波熟悉不鏽鋼材料，在經營台灣超過30年，2000年轉戰昆山，成立「昆山新萊潔淨應用材料股份有限公司」， 2011年在大陸創業板掛牌的台資企業。

此外，包括大陸北方華創、芯源微電子等知名半導體廠商，也低調參展SEMICON Taiwan「2025國際半導體展」。

大陸芯源微電子。記者林宸誼／攝影
大陸芯源微電子。記者林宸誼／攝影
大陸北方華創。記者林宸誼／攝影
大陸北方華創。記者林宸誼／攝影

半導體 人民幣

延伸閱讀

亞利桑那州議員致謝：亞利桑那因台積電而聞名於世

2025國際半導體展／10日南港盛大開幕 預計觀展人數破10萬人

8月出口電子品紅通通 傳產翻黑

全民權證／創意 瞄準逾90天

相關新聞

台積電營收／8月逾3,357億元 月增3.9%、年增33.8%

台積電（2330）10日公布2025年8月營收報告。2025年8月合併營收約為3,357億7,200萬元，較上月增加3....

台積電營收／8月逾3,357億元 創歷史次高與歷年同期新高

台積電（2330）10日公佈2025年8月營收報告。2025年8月合併營收約為新台幣3,357億7,200萬元，較上月增...

2025國際半導體展／華立董座看旺明年半導體材料商機 卡位機器人領域

華立（3010）董座張尊賢10日在SEMICON Taiwan 2025國際半導體展期間受訪提到，今年看來下半年半導體需...

2025國際半導體展／華航參展 為前進鳳凰城暖身

華航（2610）10日參加為期三天在台北南港展覽館盛大舉辦的SEMICON Taiwan國際半導體展，並由總經理陳漢銘出...

2奈米洩密案！傳河合利樹缺席總統府行程 赴台積電向魏哲家道歉

SEMICON Taiwan 2025 國際半導體展10日於南港展覽館盛大登場，焦點意外落在東京威力科創（TEL）社長兼...

2025國際半導體展／經濟部聚焦矽光子平台、3D晶片模組強化創新產業鏈

2025 SEMICON Taiwan國際半導體展10日盛大登場，經濟部產業技術司整合工研院、金屬中心打造「經濟部科技研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。