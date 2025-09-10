2025國際半導體展／和大集團發表封裝檢測設備 吸引國內外大廠目光

「台北國際半導體展」10日登場，和大（1536）集團旗下高鋒（4510）攜手和大芯，共同展示第一台「CoWoS先進封裝檢測設備」，正式宣告集團進軍半導體產業，而新產品預計明年第2季接單生產，搶攻封裝測試設備3,000億元市場商機。

和大集團總裁沈國榮指出，和大芯推出的這款先進封裝檢測設備-IC最終測試分選機(FT IC TEST HANDLER），擁有智慧自動化上下料、自動化物流系統，加上溫控系統的溫測效率更高，預期上市後將會掀起一波換機潮，也為集團營運挹注新成長動能。

據了解，這款先進封裝檢測設備，已陸續向京元電（2449）等封裝大廠完成送樣測試前對接，今天除了京元電、華泰（2329）、群聯（8299）之外，日本知名自動化控制及電子設備製造集團歐姆龍(OMRON)高階主管都到攤位參觀，後續不排除有進一步合作機會。

沈國榮表示，台北半導體展結束後，位於高鋒中科三廠的清淨室廠房，也將立即啟動，目前初步規劃先建置三條生產線，每月可生產36台先進封裝檢測設備，第一年的總產能可達400台，第二年增至600台。

和大芯預期，第三年產能將達到1,000台，接著將規劃在嘉義大埔美園區現有的廠房擴產。

AI浪潮帶動高效能運算和人工智慧市場快速成長，也驅動輝達、超微等大追單，台積電（2330）CoWos先進封裝更擴大委外訂單，相關檢測設備大廠需求告急。

沈國榮指出，相較於目前業界普遍採用的人工上下料作業，和大芯的先進封裝檢測設備，具備Tray盤智慧自動化上下料、吊掛式自動運輸系統、自動化物流作業系統等優勢，可以大幅節省人力成本及提升效率。

另外，專利的超低溫溫控系統，從攝氏180度降到零下70度，只需10分鐘，相較於目前封裝廠採用的傳統檢測設備約需30分鐘，測試速度更快，效率更高。

據了解，CoWoS先進封裝檢測設備目前市場行情，每台約在15萬至20萬美元。沈國榮評估，和大芯初期年營收約新台幣25億至30億元營收，明年正式量產後，二年內申請登錄興櫃，三年內掛牌上市。

和大芯目前登記資本額6億元，其中和大持股40%，旗下高鋒與虹宇各持股30%。未來分工規劃，和大主要負責自動化與系統、機電的整合，高鋒（4510）負責研發與採購，虹宇則負責廠務與製造組裝。