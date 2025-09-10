電信三雄iPhone 17預約開跑 看好降價將引爆換機潮

快訊

中央社／ 台北10日電

蘋果iPhone 17系列登場，電信三雄今天陸續開放預約與預購，將於19日正式開賣，台灣大表示，價格不漲反降，一定會帶動銷量，預估有2到3成的成長，且供貨會是歷年來最好；遠傳表示，價格不漲價、有感升級，預期將引爆年度換機潮。

中華電信今天宣布下午3時起至5時止，開放iPhone17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max新機限量網路預約，並將於19日上午8時起，在全台近500間門市正式開賣。

台灣大哥大宣布，今天上午11時30分起，開放網路及實體門市預約。此外，myfone網路門市將於11日上午9時起開放Apple Watch S11/SE 3/Ultra 3單機預購，12日晚間8時起開放iPhone 17系列單機預購。

遠傳宣布將同步Apple官網，於12日晚間8時起開放預購，並於今天上午11時起限時推出24小時「iPhone17人氣票選活動」快閃調查，完成問卷有機會抽中iPhone Air。

iPhone 17配備創新的Center Stage前置相機，支援更進化的自拍功能、具備6.3吋Super Retina XDR顯示器支援 ProMotion以及A19晶片，效能更升級，iPhone 17並提供黑色、薰衣草紫色、霧藍色、鼠尾草綠色與白色。

新推出的iPhone Air，是歷來最纖薄iPhone，搭載前後全新相機系統及全天電池續航力，並為Apple首款純eSIM機型、提供太空黑色、雲白色、淺金色和天藍色。

iPhone 17 Pro系列旗艦機型，搭載A19 Pro晶片與鋁金屬一體成型，提供銀色、宇宙橙色、藏藍色。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔指出，iPhone 17Pro系列從外觀、效能、散熱、續航與相機系統帶來5大升級，除了3顆Fusion鏡頭全數升為4800萬畫素，提供8倍光學品質變焦及新Center Stage前置相機；搭載3奈米製程A19 Pro晶片，Apple Intelligence的AI性能大幅進化，受矚目的繁體中文版本也將登場。

他受訪時表示，關稅議題下，市場原本認為蘋果新機漲價機會高，結果規格、容量升級，但價格沒漲還降價，一定會帶動銷量，加上Air新機加入、規格提升、預估17系列在開賣週期有2到3成的成長，非常樂觀，且台灣大供貨應該會是歷年來最好、最樂觀充足。

據台灣大統計，申辦iPhone專案用戶中，選擇月租1399元以上用戶占比近9成，台灣大第2季行動服務營收中5G占比達66%，看好iPhone 17將帶動新一波換機潮，有望超越去年買氣，推升平均用戶貢獻金額（ARPU）和整體營收成長。

遠傳電信資深副總經理趙憶南表示，這次iPhone 17系列價格未受關稅影響，價格不漲價，iPhone 17容量相較前一代還加倍升級至256GB，加上超輕薄Air與Pro系列的重大突破，有感升級，預期將引爆年度換機潮，Pro與Pro Max預期會成為消費主力族群首選，iPhone Air也吸引果粉關注。

