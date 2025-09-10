SEMI全球總裁：談半導體第一個想到的國家就是台灣

快訊

中央社／ 台北10日電

SEMICON Taiwan國際半導體展今天開幕，國際半導體產業協會（SEMI）全球總裁暨執行長馬諾查（Ajit Manocha）表示，台灣已成為全球生態系中心，全世界都在仰賴台灣，談到半導體第一個想到的國家就是台灣，台灣的創新可以帶領半導體產業未來發展。

SEMICON Taiwan 2025國際半導體展今天正式開幕，今年共有約1200家國內外企業參展，使用4100個攤位，馬諾查在開幕典禮致詞表示，半導體展過去30年已從區域貿易展，變成全球產業對接和跨區域的舞台。

他進一步指出，現在談到半導體，大家第一個想到的國家就是台灣，台灣已成為生態系中心，扮演科技領導地位，台灣的創新可以帶領半導體產業未來發展。

馬諾查表示，產業不斷創新，如量子運算等由亞太地區帶領，世界的未來仰賴半導體，也都在仰賴台灣，雖然要注意地緣政治不確定性，不過地緣政治問題可以解決，應往前邁進，為人類做出貢獻。

台灣半導體產業協會常務理事暨聯電共同總經理簡山傑致詞時指出，半導體的重要性前所未見，AI和汽車產業的推動，台灣始終站在浪潮核心。

簡山傑表示，台灣半導體產業2024年創造1656億美元產值，是全球不可或缺角色，期待持續以最尖端技術推動半導體進步，並對創新、誠信及國際合作共同承諾。

半導體

