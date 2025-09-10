SEMICON Taiwan 2025登場 半導體展成台股多頭火種

全球半導體產業年度盛會「SEMICON Taiwan 2025」10日於台北南港展覽館盛大開幕，適逢展會30周年，今年擴大為「國際半導體周」。這場科技盛事不僅創下參展家數與攤位數新高，更聚焦於AI晶片、先進封裝、矽光子、HBM等前沿技術，為市場注入強勁信心，激勵台股相關概念股走強。

本屆SEMICON展會全面呈現AI時代下晶片設計與智慧製造的最新技術與應用。從台積電（2330）、輝達、博通等六大科技巨頭齊聲力挺的矽光子，到首次同台較勁的記憶體三雄SK海力士、三星、美光，共同探討HBM與DDR5在AI運算中的關鍵角色，都讓市場對半導體產業的未來充滿期待。

展會釋出的樂觀訊息，成為半導體族群上攻的強大動能。龍頭股台積電今日續寫1,225元歷史新天價，帶動半導體設備族群股價活絡，天虹頻頻觸及漲停270.5元，志聖（2467）大漲逾6.5%，均豪漲逾4%。此外，日月光投控（3711）也力拚重返170元之上，展現封測廠的回神氣勢。

除了展會本身釋出的利多外，外資報告也成為市場追捧AI概念股的催化劑。美系外資在最新報告中，大幅調升對輝達GB系列伺服器的出貨預估，樂觀預期今年出貨量上看3.4萬櫃，明年更將至少6萬櫃起跳，年成長率高達76.4%。

在龐大需求驅動下，緯穎（6669）早盤高掛漲停，股價來到3310元，展現伺服器組裝廠的強勁動能。報告更指出，今年鴻海（2317）在下游硬體組裝廠中市佔率高達57%，穩居龍頭，廣達（2382）與緯創（3231）則分別為21%與18%。

同時，AI對於高頻寬記憶體（HBM）的需求也帶動記憶體族群人氣爆棚。華邦電（2344）成交量近午已逼近昨日全天水準，價彈升逾2%；群聯（8299）更是放量強漲逾8.5%，強勢挑戰收復600元大關，表現相當搶眼。

外資報告也對整體雲端AI半導體市場規模給出極為樂觀的預測。報告指出，僅計算全球前十大雲端服務供應商的資本支出，明年預估將達5,820億美元，年增逾三成。

更值得關注的是，根據供應鏈數據驅動的樂觀假設，雲端AI半導體的總市場規模（TAM），今年可能成長至2,350億美元，並預估到2030年將擴增至近5,000億美元，成長逾倍，佔總體半導體市場規模約48%。

這波由AI引領的技術創新與龐大市場需求，不僅讓台灣在全球半導體產業鏈中的關鍵地位更加鞏固，也為相關供應鏈業者帶來了成長機遇。SEMICON Taiwan 2025的成功舉辦，無疑為這股強勁的多頭趨勢提供了最新的有力佐證。