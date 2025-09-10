神達營收／8月1,031.3億元 法人評等維持買進
神達（3706）8月營收月減28%、年增21.4%，分析師指出，雖超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶需求仍維持在高檔，神達產能仍保持相當滿載的狀態，但8月的出貨主力在相對低端的產品，造成單月營收出現較大波動不如預期，但評等仍維持買進。
展望後市，法人機構表示，受惠於資料中心及雲端服務客戶強力需求帶動下，長期整體伺服器需求上升趨勢不變，將有助於延續未來營運成長動能。
神達的竹南廠以及越南廠皆將在今年下半年投入量產，2026年又將有美國新廠加入。隨著未來產能逐漸開出，產品出貨放量將推動2025、2026年的營收成長動能，長期營運動能具有延續性，樂觀看待公司未來展望。
分析師預估神達今年營收為1,031.3億元，年增68%，毛利率11.3%，營業利益率5%，全年為EPS 4.75元，2026年進一步成長為7.3元。
且由於神達伺服器業務需求強勁帶動營收出現強勁年成長，加上竹南新廠及越南新廠產能逐漸開出，明年上半年加入美國兩座租賃新廠，將有望推升營運成長動能，因此，評等維持買進。
