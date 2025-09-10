AI 革命引爆供應鏈升級潮 台廠憑領導地位搶先機

隨著人工智慧(AI)技術迅速普及，全球科技市場正迎來一場前所未有的變革。各大雲端服務供應商(CSP)如亞馬遜、微軟、Google及Meta不僅持續擴大資本支出，更積極加強AI基礎設施建設，甚至多次上調投資預算，以滿足龐大且快速成長的AI計算需求。統一投信表示，除了這些科技巨頭的布局外，新興的主權AI也正迅速崛起，包括中東地區也積極投入巨資打造AI生態系，預估五年內AI基礎設施建置將達到3~4兆美元規模，為全球AI產業的供應鏈和晶片市場注入強勁動能。

在硬體方面，根據輝達資料，GB300系列晶片7月已開始量產，預估第3季將進一步提升產能。隨著新一代Rubin規格晶片的推出，功耗明顯增加，對散熱系統和電源供應的要求也隨之提升。傳統的均熱片未來將被微通道冷卻技術逐步取代，以有效控制晶片溫度，而電源供應單元的價值也將隨之攀升，促使相關供應鏈同步升級並受惠。統一投信表示，這些變革不僅推動硬體效能大幅提升，也將帶動產業結構調整。

與此同時，面對AI伺服器日益攀升的電力與穩定性需求，BBU(電池備援電力模組)的角色越發重要。尤其像Meta、Google等企業，正積極提高BBU(電池備援電力模組)的使用率，以確保伺服器在突發斷電時得以持續運作，降低風險。另一方面，為迎接日益龐大的資料中心電力需求，輝達也計畫從2027年推動800伏特高壓直流(HVDC)電源架構，此創新技術將提升電力傳輸效率，釋放更多機櫃空間，並增加系統安全性，預計成為未來資料中心建設的新標準。

統一投信表示，台灣在電源供應和散熱技術方面具備領先地位，能積極參與這波產業升級潮流。無論是BBU(電池備援電力模組)模組、AI伺服器的供應鏈，還是即將普及的800伏特高壓直流(HVDC)電源架構，台灣廠商都在全球市場佔有重要地位。隨著AI基礎建設的持續擴大，全球電力系統的全面革新，台灣產業鏈將迎來更大規模的商機與成長空間。