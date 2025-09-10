蘋果AirPods Pro 3耳機降噪增2倍 支援即時翻譯

蘋果公司（Apple）今天發表AirPods Pro 3無線耳機，降低噪音效果比前一代提升2倍，提供業界最出色的入耳主動式降噪，並新增由蘋果個人智慧系統Apple Intelligence驅動的即時翻譯功能，目前提供測試版且支援英文、法文、德文、葡萄牙文和西班牙文。

AirPods Pro 3售價新台幣7490元，將於日後在台灣開放訂購。

AirPods Pro 3採用全新多孔聲學架構，帶來更精準的氣流控制，搭配新一代「適應性等化」功能，低音響應變得更優秀、音場更廣闊，可以聽見每種樂器的細節和清晰人聲。在啟用主動式降噪時，能播放長達8小時的音樂，比歷代提升33%。

AirPods Pro 3內部架構經過重新設計，讓每個耳機體積更小，提供5種不同尺寸的泡棉耳塞套，提升被動噪音隔離效果。防塵防水等級達到IP67，即使戶外遇到下雨也不必擔心。

在健身功能方面，AirPods Pro 3配備全新心率感測器，以每秒256次的頻率發射不可見的紅外線光，藉此測量運動時血流中的光吸收。

最讓人驚艷的是AirPods Pro 3新增「即時翻譯」功能，能協助使用者理解不同的語言，並透過AirPods以自然的方式說話來進行溝通。AirPods的主動式降噪功能會將對方正在說話的音量降低，讓使用者更能專注聆聽翻譯的聲音，同時與對方保持互動。

如果交談對象沒有這項免手持即時翻譯功能，也可以選擇將iPhone橫放並即時顯示使用者說話內容的字幕，以對方習慣的語言呈現。對方回應時，說話內容會透過AirPods翻譯成使用者習慣的語言。

即時翻譯目前支援英文、法文、德文、葡萄牙文和西班牙文，預計在今年底前新增支援義大利文、日文、韓文和簡體中文4種語言。