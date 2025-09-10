iPhone 17來了！遠傳強調「不受關稅影響、不漲價」 果粉衝換機

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

Apple年度旗艦iPhone新機系列，已於台灣時間10日凌晨正式登場！今年除了iPhone 17、iPhone 17 Pro / Pro Max、還有令人耳目一新的iPhone Air。遠傳宣布，將同步Apple官網，於9月12日晚上8點起開放預購。

遠傳表示，延續遠傳歷年傳統，將於10日上午11點起至9月11日上午10點59分，限時推出24H「iPhone 17 人氣票選活動」快閃調查，只要完成問卷就有機會抽中最新的iPhone Air，讓果粉先搶一波驚喜！

遠傳電信資深副總經理趙憶南表示，iPhone 17系列價格未受關稅影響，價格不漲價，iPhone 17容量相較前一代還加倍升級至256G，加上令人耳目一新的超輕薄Air與Pro系列的重大突破，有感升級的嶄新使用體驗，預期將引爆年度換機潮。

趙憶南表示，同時，對於喜歡追求頂規機種的用戶，Pro與Pro Max分別有宇宙橙色、銀色及藏藍色，航空級鋁合金打造非常輕盈，由內到外精心設計，是歷來最強大的iPhone，全配備4800萬像素後置相機，彷彿隨身攜帶8個專業級鏡頭，張張照片都預設2400萬像素超高解析度，預期會成為消費主力族群的熱門首選，另外，iPhone Air極致美學的設計，也預計吸引更多忠實果粉的矚目。

趙憶南表示，遠傳5G網路連續獲得國際權威機構認證，更擁有全台最大5G頻寬，能完美詮釋iPhone 17系列的效能優勢。加上新機供貨穩定，搭配遠傳5G資費與多元換機方案，讓消費者能同時享受最新iPhone、最強AI功能與最穩定網路，一次滿足三大需求，打造最完美的iPhone使用體驗。

遠傳表示，果粉提前暖身，選好你的iPhone 17命定機款了嗎？10日上午11:00起，至11日上午10:59止，不限遠傳用戶，只要線上參加「iPhone 17 人氣票選」，投下你最愛的iPhone Air/17機款與顏色，就有機會抽中iPhone Air 256G。

每個門號限參加一次，抽獎名單將於2025年9月17日公布於遠傳官網。快進入活動官網的iPhone 17人氣票選，一起試手氣拿大禮！（官網連結：https://fetnet.tw/pObZVk ，將於11:00上線）

